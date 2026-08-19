‘Mike Máquina del Mal’ y otros influencers enfrentan acciones legales por comentarios misóginos contra Cruz Azul Femenil

Un episodio del podcast ‘Pláticas del Mal‘ desató una fuerte controversia en México después de que sus conductores emitieran comentarios ofensivos y misóginos al referirse a las futbolistas de Cruz Azul Femenil y a su rendimiento deportivo.

Miguel Bedean, conocido en redes sociales como ‘Mike Máquina del Mal‘, Santiago Domínguez y Criss Angel quedaron en el centro de las críticas tras la publicación del programa. La controversia escaló hasta provocar pronunciamientos de la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Cruz Azul también reaccionó y, según la información proporcionada, anunció que iniciará acciones legales contra los responsables de las declaraciones.

Los tres conductores ofrecieron posteriormente disculpas públicas por sus comentarios.

¿Qué dijeron Mike Máquina del Mal y los conductores de Pláticas del Mal?

El episodio que provocó la controversia se publicó el 16 de agosto en el canal Mike Maquina del Mal TV con más de 200 mil seguidores y tuvo como uno de sus temas la situación deportiva de Cruz Azul Femenil.

El equipo llegaba de sufrir una derrota 10-0 frente al Club América y los conductores comenzaron hablando sobre su rendimiento.

La conversación, sin embargo, derivó en descalificaciones hacia las futbolistas que fueron difundidas posteriormente en redes sociales.

Entre las expresiones recogidas en el material, los conductores se refirieron a las jugadoras como “futbolistas de mierda” y afirmaron que “deberían correrlas a todas”.

También realizaron comentarios que sexualizaban a las futbolistas al sugerir que trabajaran en un table dance o recurrieran a OnlyFans para obtener ingresos.

Durante el programa también cuestionaron los salarios y el nivel deportivo de las integrantes de Cruz Azul Femenil, además de realizar comentarios relacionados con su orientación sexual.

Las declaraciones provocaron críticas en redes sociales y posteriormente generaron respuestas institucionales.

¿Qué acciones tomará Cruz Azul por los comentarios contra sus jugadoras?

Cruz Azul anunció que iniciará acciones legales tanto civiles como penales por las expresiones realizadas contra las integrantes de su equipo femenino, según la información proporcionada.

El material, sin embargo, no precisa qué tipo de acciones legales emprenderá la institución ni ante qué autoridad serán presentadas.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

La Liga MX Femenil también se pronunció contra las declaraciones de los conductores de Pláticas del Mal.

“Rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras“.

El pronunciamiento se produjo después de la repercusión que alcanzaron los fragmentos del programa en redes sociales.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre el caso?

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México también rechazó las expresiones dirigidas contra las futbolistas de Cruz Azul.

Según la información proporcionada, la institución calificó los comentarios como “inadmisibles y reprobables”.

Además, sostuvo que este tipo de mensajes perpetúan la discriminación y vulneran los derechos de las mujeres.

La #SecretaríaDeLasMujeres condena la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas del #CruzAzulFemenil.



La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de… pic.twitter.com/wLxKYHwxbu — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) August 18, 2026

La Secretaría también señaló que la violencia de género no debe normalizarse en redes sociales ni en espacios de comunicación.

De esta manera, la controversia trascendió el ámbito deportivo y provocó el pronunciamiento de una institución del Gobierno mexicano.

¿Qué dijeron Mike Máquina del Mal y los otros influencers tras la polémica?

Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Criss Angel respondieron a las críticas con un comunicado conjunto publicado el 18 de agosto.

Los conductores reconocieron que el tono utilizado durante el programa sobrepasó los límites que, según explicaron, habitualmente utilizan para abordar el fútbol.

“Hemos construido un espacio en el que hablamos de fútbol con pasión, humor y muchas veces con un tono irreverente. Sin embargo, entendemos que ninguna de esas características justifica expresiones que puedan denigrar, sexualizar u ofender a las mujeres”.

A toda la afición del futbol mexicano! pic.twitter.com/d6Qb2vWriQ — Mike Maquina del Mal (@mikemaquinadel) August 18, 2026

Los tres ofrecieron disculpas a las futbolistas de Cruz Azul Femenil, al club, a la Liga MX Femenil y a las personas que se sintieron afectadas por sus declaraciones.

Las disculpas, sin embargo, no significan que las acciones anunciadas por Cruz Azul hayan sido retiradas.

Por ahora, según la información proporcionada, el club mantiene su intención de recurrir a acciones legales, aunque todavía no se detallan su alcance ni los siguientes pasos del proceso.