Influencer Khalifa, condenada a muerte por tráfico de drogas

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La comunicadora egipcia Sarah Khalifa recibió una condena a muerte en El Cairo tras ser acusada de integrar una red de narcotráfico.

⚖️ Sentencia del Tribunal Penal de El Cairo contra Sarah Khalifa

El Tribunal Penal de El Cairo condenó a la horca a Sarah Khalifa y a otros 11 procesados por tráfico de drogas sintéticas y posesión de armas sin licencia.

La medida se basó en el testimonio de 20 testigos y el decomiso de 750 kilogramos de narcóticos. CNN reportó que el fallo incluyó una multa de 500 000 libras egipcias (9 800 dólares).

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🗣️ Proceso judicial y defensa de la acusada

Durante la audiencia, Sarah Khalifa rechazó los cargos presentados por la fiscalía.

Según el reporte de El Tiempo de Colombia, la procesada afirmó ser inocente, solicitó misericordia por razones de salud y alegó ser víctima de una injusticia.

سارة خليفة داخل القفص بعد حكم الإعدام:



أنا ثبت بالتقارير الطبية إن عندي أورام أنا عندي سرطان وطالبة الرحمة والإنسانية منكم أقسم بالله العظيم أنا مظلومة، أنا هتحاسب على إيه ؟على جدعنتي مع الناس؟! أنا مش بشرب حتى سجـاير https://t.co/JDAamLmAeF — قورجس (@gorgeous4ew) September 5, 2026

🔍 ¿Qué otros cargos enfrenta Sarah Khalifa?

Además de la pena capital, DW confirmó que la acusada recibió cinco años de prisión por un caso de secuestro y agresión a un joven.

Asimismo, el Sindicato de Medios de Egipto aclaró, según El Tiempo de Colombia, que la mujer no estaba registrada oficialmente para ejercer la comunicación en el país.

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La defensa de la sentenciada recurrirá al Tribunal de Casación para intentar revertir el fallo de la Corte Penal.

Sarah Khalifa condenada a muerte; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Sarah Khalifa y por qué es conocida? Sarah Khalifa es una presentadora de televisión y empresaria egipcia, conocida por conducir el programa ‘Mission Impossible’, enfocado en casos de crimen y seguridad. También es dueña de una clínica de cirugía estética y tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. ❓ ¿Por qué fue sentenciada a muerte Sarah Khalifa? Fue condenada a muerte por formar parte de una red criminal dedicada a importar materias primas para fabricar y traficar drogas sintéticas en Egipto. La sentencia, emitida por un tribunal de El Cairo en septiembre de 2026, incluye a otros 11 acusados y está sujeta a revisión judicial.

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