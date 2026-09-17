Caso Hayden Panettiere da un giro. La DEA analiza chats con un presunto traficante

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La actriz Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur, tras consumir supuestamente oxicodona adulterada con fentanilo.

La Administración de Control de Drogas (DEA) analiza ahora los mensajes de texto entre la celebridad y un presunto proveedor de sustancias en Los Ángeles.

📲 ¿Qué revelan los mensajes de Hayden Panettiere?

Las conversaciones muestran intercambios específicos sobre la compra de pastillas en el mercado negro durante varios años.

Los reportes difundidos por 20 Minutos señalan que la actriz mantuvo chats con su presunto proveedor incluso durante la semana en que murió.

Para entender más sobre este caso, las autoridades rastrean el origen exacto de las pastillas con fentanilo que consumió Hayden Panettiere.

✈️ Las pruebas en la investigación federal

Según información compartida por Antena 3, la intérprete habría transportado las sustancias en un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur.

El rastro digital sirve como prueba incriminatoria clave para rastrear al distribuidor de los estupefacientes.

📦 Testimonios de vecinos y evidencias entregadas

Vecinos explicaron a los investigadores que observaron a tres personas entregar pequeñas bolsas en su residencia.

Por su parte, la cadena Cuballama detalló que la pareja de la artista entregó una bolsa con medicamentos a los agentes para los análisis toxicológicos.

Pero hay un detalle en el entorno de la actriz que sumó tensión tras el deceso: su exnovio Brian Hickerson fue arrestado por la policía en un bar poco después de lo ocurrido.

La causa oficial del deceso sigue pendiente de los informes finales de toxicología.

Muerte de Hayden Panettiere; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pasó a Hayden Panettiere y cuándo murió? Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en Greenville, Carolina del Sur. La actriz fue encontrada inconsciente tras sufrir un paro cardíaco, pero las autoridades todavía esperan los resultados oficiales de toxicología para confirmar la causa y la manera de su muerte. ❓ ¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere? La causa oficial de muerte de Hayden Panettiere aún no ha sido confirmada públicamente. Informes atribuidos a fuentes policiales señalan que pudo haber ingerido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, aunque el forense de Greenville debe completar la autopsia y los análisis toxicológicos finales.

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