Exnovio de la fallecida Hayden Panettiere es ‘esposado’ por la policía en un bar

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La noche del 12 de septiembre de 2026 terminó con presencia policial en un bar de Greenville, Carolina del Sur.

Un incidente volvió a poner bajo el foco a Brian Hickerson, expareja de la fallecida actriz Hayden Panettiere.

El hecho ocurrió semanas después de la muerte de la intérprete, recordada por sus papeles en ‘Malcolm el de en medio’ y otras producciones.

Y tras el deceso de la actriz, también habían salido a la luz mensajes de Hickerson que mostraban la tensión que existía entre ambos y que puedes leer en este informe.

La actriz Hayden Panettiere junto a Brian Hickerson.

La policía llegó al bar tras una presunta agresión

Según Page Six, la policía acudió al Wild Wing Cafe alrededor de las 21:10, después de que se reportara una presunta agresión.

En el lugar también estaba Zach Hickerson, hermano de Brian.

De acuerdo con el medio, fue arrestado por alteración del orden público luego de estar “muy ebrio y comenzar a gritar obscenidades”.

Pero la situación no terminó ahí.

Brian Hickerson terminó esposado

La actriz de ‘Héroes’, Hayden Panettiere, falleció a los 36 años.

Brian Hickerson también terminó esposado en el suelo durante la intervención policial.

Según Page Six, mientras se encontraba en esa situación, gritó: “La policía de Gaulle lo filtró cuando murió mi novia”.

Finalmente, Hickerson fue puesto en libertad y no se le presentaron cargos.

🚨 EXCLUSIVE: Brian Hickerson had a wild night with his brother, Zach, at a South Carolina bar … and it ended with the brothers in handcuffs and Brian claiming that police leaked details about the death of his actress girlfriend, Hayden Panettiere. pic.twitter.com/J6WNHtWD6z — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

El episodio ocurre justo cuando vuelve a ponerse bajo la lupa la relación de Brian Hickerson con Hayden Panettiere y las circunstancias que rodearon los últimos años de la actriz.

La relación entre Panettiere y Hickerson ya había estado marcada por episodios de violencia. En este informe la actriz contó en sus memorias cómo comenzó el abuso y cómo fue escalando con el tiempo.

Más información sobre tus actrices favoritas

Te recomendamos