¿Quién es Epa Colombia? La influencer enviada a prisión de máxima seguridad

Epa Colombia fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué, por disposición del presidente Abelardo de La Espriella el 7 de agosto de 2026.

La medida afecta a Daneidy Barrera Rojas junto a 117 privados de la libertad debido a faltas disciplinarias cometidas durante su reclusión, lo que reconfigura su situación penal tras su condena por vandalizar el sistema de transporte público.

📍 ¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a la cárcel de Ibagué?

El presidente Abelardo de La Espriella ordenó el traslado de Epa Colombia por faltas de convivencia en prisión, según reportó El Espectador.

La empresaria e influencer habría ingresado teléfonos celulares, un vehículo de alta gama y realizado procedimientos estéticos mientras permanecía detenida en Bogotá.

Estas faltas disciplinarias motivaron su reubicación desde una guarnición militar hacia un centro de máxima seguridad.

La decisión del Ejecutivo busca reforzar el control en los centros penitenciarios del país.

Para conocer más sobre este aspecto del aislamiento de perfiles mediáticos en prisiones de máxima seguridad, puedes consultar el régimen de reclusión de mujeres de alto valor en La Roca, en Ecuador.

📱 ¿Cómo se hizo famosa Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia)?

Daneidy Barrera Rojas alcanzó reconocimiento masivo en 2016 con un video viral durante la Copa América, apoyado por publicaciones de figuras públicas, detalla Infobae.

Posteriormente, la creadora de contenido impulsó la marca Keratinas Epa Colombia, un negocio de productos capilares con el que construyó un patrimonio millonario y abrió múltiples peluquerías.

A pesar de ser expulsada del Sena en sus inicios por sus videos, la empresaria logró posicionar sus productos mediante estrategias en plataformas digitales, convirtiéndose en una figura destacada del emprendimiento.

Este concepto se complementa con el análisis que hemos realizado en detalle sobre los creadores de contenido más populares y su alcance digital.

⚖️ ¿Por qué condena la justicia a Epa Colombia?

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años y dos meses de prisión contra Epa Colombia por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019, indica CityTV.

La sentencia incluye los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en transporte público e instigación a delinquir, además de prohibirle ejercer como influencer durante su condena.

Si quieres profundizar en otros procesos judiciales que involucran a creadores de contenido a nivel internacional, te recomendamos leer las audiencias legales de los hermanos Andrew y Tristan Tate.

El proceso legal concluyó con su captura en enero de 2025, cerrando un ciclo de controversias judiciales derivadas de sus publicaciones en redes sociales.

Asimismo, sobre el impacto del crimen organizado y los riesgos que enfrentan las figuras digitales en la región, puedes revisar los reportes sobre influencers asesinados en México.

@larazonco Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha pagado más de 57 millones de pesos a TransMilenio como parte de un acuerdo conciliatorio por los daños causados en 2019 a la estación Molinos, hecho que motivó su condena y actual reclusión ordenada por la Corte Suprema de Justicia. ♬ sonido original – LARAZON.CO

🔄 Impacto en su empresa y entorno cercano

El traslado a La Picaleña limita el contacto directo de Daneidy Barrera Rojas con la gestión de su empresa capilar.

Su pareja, Karol Samantha, permanece al frente de las operaciones comerciales del negocio mientras la empresaria cumple la totalidad de su condena en la ciudad de Ibagué.

Epa Colombia detención; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué fue condenada Epa Colombia en Colombia? Daneidy Barrera Rojas fue condenada por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño en bien ajeno. La sentencia derivó de los actos de vandalismo que realizó y grabó contra la infraestructura de TransMilenio en Bogotá en noviembre de 2019. ❓ ¿Cuál fue la pena de cárcel que recibió Epa Colombia? La Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de 5 años y 2 meses de prisión sin derecho a prisión domiciliaria. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial le impuso una multa económica millonaria e inhabilitación para ejercer como influencer o figura pública durante el mismo periodo. ❓ ¿Cómo construyó Epa Colombia su empresa de keratinas? Daneidy Barrera transformó su popularidad en redes sociales en un exitoso negocio de productos capilares llamado Keratinas Epa Colombia. A través de la comercialización de tratamientos alisadores, la empresaria colombiana logró generar cientos de empleos directos y consolidar una de las marcas de belleza más reconocidas de Colombia. ❓ ¿Quién es la pareja actual de Epa Colombia y con quién tuvo una hija? Epa Colombia mantiene una relación sentimental con Karol Samantha, con quien decidió iniciar un proceso de maternidad compartida. En abril de 2024, la creadora de contenido colombiana dio a luz a su primera hija, llamada Daphne Samara, concebida mediante un procedimiento de reproducción asistida por inseminación artificial.

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