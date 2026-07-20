Los influencers Andrew y Tristan Tate comparecen por primera vez ante un tribunal de Miami

Los hermanos Andrew y Tristan Tate, figuras controvertidas en las redes sociales, se presentaron este lunes, 20 de julio de 2026, ante un tribunal en Miami, de acuerdo con EFE.

Esta fue su primera aparición ante la corte para enfrentar nuevos cargos de violación y trata de personas solicitados por la Justicia británica, que busca su extradición.

Cargos adicionales y contexto legal

El medio Miami Herald informó que los hermanos, arrestados el pasado sábado, enfrentan acusaciones relacionadas con cuatro víctimas adicionales en una trama de explotación sexual, indica EFE.

Este caso se suma a otros procesos legales que tienen en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos, donde originalmente involucraron a tres mujeres denunciantes.

Detalles del arresto y la defensa legal

Andrew y Tristan Tate, quienes poseen doble nacionalidad estadounidense y británica, impugnarán la extradición al Reino Unido, informa EFE.

Su abogado confirmó esta intención al medio mencionado. La próxima audiencia, que determinará su fianza, está programada para el lunes de la semana siguiente. Hasta entonces, ambos permanecerán detenidos en la prisión federal de Miami, ubicada en el centro de la ciudad.

Cargos específicos contra los hermanos

La Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido anunció que procesará a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación.

Además, enfrenta tres cargos por organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos relacionados con imágenes indecentes de menores.

Por su parte, Tristan Tate, de 38 años, también enfrentará un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual. Según CPS, los delitos supuestamente ocurrieron entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Investigaciones previas y huida a Florida

Ambos hermanos huyeron el año pasado a Florida desde Rumanía, donde están bajo investigación penal desde 2022.

Se les acusa de formar un grupo criminal organizado para explotar a mujeres en la industria del entretenimiento para adultos; sin embargo, ambos niegan estas acusaciones.

A su llegada a Florida, el fiscal estatal James Uthmeier comunicó el inicio de una investigación contra los hermanos, señala EFE.

Con información de EFE