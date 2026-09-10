La ex de Elon Musk rechazó una millonada por su silencio. ¿Qué pasó entre ambos?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El empresario Elon Musk afronta una nueva polémica tras revelarse que su expareja, la escritora Ashley St. Clair, rechazó un acuerdo de confidencialidad por 40 millones de dólares para no hablar sobre su relación, según se dio a conocer el 8 de septiembre de 2026.

Esta decisión afecta la imagen pública del fundador de Tesla y SpaceX al exponer sus intentos de control informativo.

La revelación cobra relevancia porque ocurrió durante la presentación del documental ‘Musk’ en el Festival Internacional de Cine de Venecia, evento donde la autora priorizó la libertad de expresión.

🤖 ¿Qué ofreció Elon Musk a su expareja?

Elon Musk intentó mantener en privado los detalles de su vida personal mediante una oferta económica gestionada por sus abogados.

Según reportó Excélsior, el equipo del magnate planteó inicialmente transferir 15 millones de dólares para vivienda y capital, propuesta que luego ascendió a 40 millones a cambio de firmar un pacto de confidencialidad.

Ashley St. Clair rechazó el acuerdo financiero por considerar que su derecho a hablar tenía mayor valor.

Uniradio detalló que la influencer prefirió no comprometer su conciencia y optó por dar un ejemplo a sus hijos sobre la importancia de la verdad.

Si deseas profundizar en las declaraciones y el contexto completo de este caso, te recomendamos leer las revelaciones de la escritora durante el encuentro cinematográfico.

Ashley St. Clair, who has a child with Elon Musk, says she rejected a $40 million NDA from him and was therefore able to be interviewed for #Musk.



“I want to set the example for my kids that you should never take being materially comfortable over speaking the truth.” pic.twitter.com/rEgcwMlwKA — Variety (@Variety) September 8, 2026

🎥 Participación en el documental sobre Elon Musk

La negativa a firmar el pacto permitió a Ashley St. Clair intervenir abiertamente en la producción audiovisual dirigida por Alex Gibney.

La escritora aportó sus testimonios sobre la convivencia con el empresario y la disputa legal por su hijo Romulus.

El largometraje reúne a figuras clave del entorno del magnate para examinar su trayectoria empresarial e influencia política.

Las declaraciones de la autora cuestionan el impacto social de las acciones del multimillonario y su uso de las plataformas digitales.

Para entender el pensamiento económico y las posturas del magnate, también hemos analizado en detalle sobre sus visiones respecto al futuro del sistema financiero.

La difusión de estos datos mantiene la atención pública sobre la vida privada del directivo, mientras la audiencia analiza el contenido del filme proyectado en Italia.

Elon Musk; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Elon Musk presentó realmente un teléfono Tesla en 2026? No. Es falso que Elon Musk haya presentado un teléfono Tesla; él mismo confirmó en febrero de 2026 que no están desarrollando ningún dispositivo móvil y Tesla no tiene registros oficiales del producto. ❓ ¿Qué empresas de Elon Musk cotizan en bolsa actualmente? SpaceX y Tesla son las únicas empresas públicas de Musk; SpaceX salió a bolsa en febrero de 2026, mientras que Neuralink y The Boring Company permanecen privadas sin reportes financieros públicos.

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