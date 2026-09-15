Adiós a la actriz de la serie ‘Romantics Anonymous’ de Netflix

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La actriz japonesa Yuri Nakamura falleció a los 44 años debido a complicaciones por cáncer, según confirmó su agencia de representación. La artista tuvo esta enfermedad durante 13 años.

🩺 ¿De qué murió Yuri Nakamura?

La intérprete superó un diagnóstico inicial en 2013, pero sufrió una recaída en enero de 2025.

Pese a una cirugía exitosa, la enfermedad presentó metástasis. En agosto de 2026, una obstrucción intestinal agravó su salud, según detalló Listín Diario.

👤 ¿Quién era la actriz Yuri Nakamura?

Nacida en Osaka en 1982, inició su carrera en el dúo musical YuriMari en 1998 antes de volcarse a la actuación.

Destacó en producciones de cine y teatro, según reportó La Nación.

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🎬 Trayectoria en producciones internacionales

Nakamura interpretó a la psicóloga Irene en la serie de Netflix ‘Romantics Anonymous’, estrenada en 2025.

Su filmografía incluye películas reconocidas como ‘Pacchigi! Love & Peace’ y ‘Like Father, Like Son’.

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🕊️ Impacto y legado de Yuri Nakamura

La artista permaneció junto a su familia durante sus últimos momentos.

Su trabajo en la televisión y el cine consolidó su reconocimiento en la industria del entretenimiento en Asia.

Yuri Nakamura; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Yuri Nakamura y por qué es conocida? Fue una actriz y cantante japonés-coreana (1982–2026) reconocida por papeles en cine y TV, especialmente en Netflix con ‘Romantics Anonymous’ (2025) como Irene. ❓ ¿Qué películas y series destacan en su carrera? Entre sus títulos más citados están ‘Pacchigi! Love & Peace’ (2007), ‘Like Father, Like Son’ (2013), ‘After the Storm’ (2016), ‘Fukushima 50’ (2020), ‘Arc’ (2021), ‘Beyond Goodbye’ (2024) y ‘Romantics Anonymous’ (2025).

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