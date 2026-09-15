Adiós a la actriz de la serie ‘Romantics Anonymous’ de Netflix

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La actriz japonesa Yuri Nakamura falleció a los 44 años debido a complicaciones por cáncer, según confirmó su agencia de representación. La artista tuvo esta enfermedad durante 13 años.
La intérprete superó un diagnóstico inicial en 2013, pero sufrió una recaída en enero de 2025.
Pese a una cirugía exitosa, la enfermedad presentó metástasis. En agosto de 2026, una obstrucción intestinal agravó su salud, según detalló Listín Diario.
Nacida en Osaka en 1982, inició su carrera en el dúo musical YuriMari en 1998 antes de volcarse a la actuación.
Destacó en producciones de cine y teatro, según reportó La Nación.
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Nakamura interpretó a la psicóloga Irene en la serie de Netflix ‘Romantics Anonymous’, estrenada en 2025.
Su filmografía incluye películas reconocidas como ‘Pacchigi! Love & Peace’ y ‘Like Father, Like Son’.
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La artista permaneció junto a su familia durante sus últimos momentos.
Su trabajo en la televisión y el cine consolidó su reconocimiento en la industria del entretenimiento en Asia.
Fue una actriz y cantante japonés-coreana (1982–2026) reconocida por papeles en cine y TV, especialmente en Netflix con ‘Romantics Anonymous’ (2025) como Irene.
Entre sus títulos más citados están ‘Pacchigi! Love & Peace’ (2007), ‘Like Father, Like Son’ (2013), ‘After the Storm’ (2016), ‘Fukushima 50’ (2020), ‘Arc’ (2021), ‘Beyond Goodbye’ (2024) y ‘Romantics Anonymous’ (2025).