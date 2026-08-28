‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y otros estrenos de Netflix para septiembre de 2026

La plataforma Netflix actualiza su catálogo global a partir de septiembre de 2026 con producciones de drama, suspenso, documentales y transmisiones deportivas en vivo.

Este ajuste de programación busca renovar la oferta de entretenimiento digital ante la demanda de contenidos variados.

🎬 Producciones de ficción y miniseries en Netflix

La adaptación mexicana de la novela ‘Mal de Amores’ llega el 2 de septiembre, según reporta El Economista.

El 3 de septiembre se estrena la segunda temporada de ‘Los Caballeros’.

Por su parte, Clarín confirma el lanzamiento de la producción polaca ‘The Doll’ el 16 de septiembre y la ficción juvenil italiana ‘Minerva Academy’ el 22 de septiembre.

La oferta de drama suma el 24 de septiembre ‘Mis muertos tristes’ con la actuación de Mercedes Morán, mientras que el 25 de septiembre debuta ‘El problema final’, inspirada en la obra de Arturo Pérez-Reverte, de acuerdo con datos de El Destape.

Si quieres profundizar en los próximos lanzamientos de ciencia ficción de la plataforma, te recomendamos leer sobre el desarrollo de la octava temporada de ‘Black Mirror’.

🎶 Documentales y producciones de vida real

El 3 de septiembre se presenta ‘Fito Páez: El mundo cabe en una canción’, un documental centrado en el proceso creativo del músico argentino.

El Destape detalla que el catálogo sumará el 17 de septiembre la miniserie antológica ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’.

Adicionalmente, El Economista reporta el estreno del trabajo investigativo ‘El viudo: Hasta que la muerte nos separe’ para el 30 de septiembre.

🏆 Competencias y eventos deportivos en vivo

El formato de rendimiento físico ‘Habilidad física 100: México’ se integra el 16 de septiembre.

Las transmisiones en vivo abarcan el partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Melbourne el 10 de septiembre, seguido por la función de WWE Raw desde Ciudad de México el 14 de septiembre, según informa El Economista.

Para conocer más sobre las apuestas interactivas del servicio, puedes consultar los detalles sobre el tráiler del videojuego de GTA en la plataforma.

El calendario de publicaciones se extenderá de forma gradual hasta el cierre del mes, mientras la compañía monitorea la recepción de sus nuevos formatos globales.

Estrenos Netflix; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se estrena ‘Monstruo: la historia de Lizzie Borden’ en Netflix? ‘Monstruo: la historia de Lizzie Borden’ llega a Netflix el 17 de septiembre de 2026 como parte de la antología ‘Monstruo’, que explora casos criminales reales con enfoque dramatizado. ❓ ¿Qué películas de comedia y drama llegan a Netflix este mes? Destacan ‘¿Por qué me casé otra vez?’ (09/09), ‘¡Llama a mi agente!: La película’ (10/09), ‘Gracias, equipo’ (11/09) y ‘Las mejores’ (18/09), además de dramas como ‘La muñeca’ (16/09) y ‘Un mundo diferente’ (24/09).

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