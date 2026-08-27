Netflix se niega a dejar morir Black Mirror por lo que tomó esta decisión para la serie

El inicio de rodaje confirma una nueva entrega de la aclamada serie Black Mirror.

La serie Black Mirror está oficialmente de regreso. Según reportó la revista Variety, Netflix inició hace pocas semanas la producción de la octava temporada de su icónica antología de ciencia ficción.

Aunque los detalles de la trama y la fecha de estreno definitiva permanecen en secreto, la noticia confirma la continuidad de una de las franquicias más influyentes de la plataforma.

Detalles de la producción y nuevos proyectos

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Charlie Brooker, creador de la producción, lidera el guión junto a Bisha K. Ali.

Brooker confirmó en enero de 2026 que ya contaba con “muchas historias más listas para estrenar”, señalando que su cerebro “ya trabaja a toda máquina” para que la ficción vuelva a alcanzar a la realidad.

A la par de esta entrega, Brooker desarrolla con Netflix un thriller criminal de cuatro episodios sobre un detective tras la pista de un asesino ritual en Londres.

‘Black Mirror’ pone en marcha su temporada 8 y comienza el rodaje de sus nuevos episodios para Netflix.

El futuro de la serie Black Mirror

Como reporta Hipertextual, cuando arrancó en 2011, Black Mirror se convirtió en todo un fenómeno que revolucionó la televisión.

Con el tiempo, el desgaste de la fórmula provocó que las últimas entregas tardaran más en llegar.

Sin embargo, la séptima temporada estrenada en abril de 2025 acumuló 10,6 millones de visualizaciones en su primera semana y demostró que la franquicia aún tiene potencial.

La última entrega consiguió por primera vez nominaciones a los Globos de Oro a mejor serie antológica, además de las candidaturas actorales de Rashida Jones y Paul Giamatti.

Este reconocimiento crítico y de audiencia motivó a Netflix a aprobar de inmediato una octava temporada.

Dado que el rodaje recién comienza, la temporada 8 probablemente se estrene en la segunda mitad de 2027 o incluso en 2028.

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