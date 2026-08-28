‘El escándalo’ y nuevos Kdramas que llegan a Netflix en septiembre de 2026

Netflix sumará varios kdramas coreanos a su catálogo global en septiembre de 2026.

La plataforma confirmó producciones de época, secuelas de acción y dramas musicales con reconocidos actores del entretenimiento surcoreano.

🎬 ¿Cuándo se estrena la serie ‘El escándalo’ en Netflix?

Netflix estrenará la serie ‘El escándalo’ el 18 de septiembre de 2026, según la información de Infobae.

Esta producción de ocho episodios está ambientada en la dinastía Joseon y adapta la novela ‘Las relaciones peligrosas’.

La historia sigue a Lady Cho y Cho Won en un juego de seducción contra Hui-yeon.

El elenco principal cuenta con Son Ye-jin, Ji Chang-wook y NANA, bajo la dirección del cineasta Jung Ji-woo.

Para los aficionados a las producciones surcoreanas que buscan más opciones de entretenimiento en el catálogo de streaming, puedes explorar las mejores producciones de la actriz Park Eun-bin disponibles en la plataforma.

💥 ‘Mission: Cross 2’ regresa a la plataforma

Netflix lanzará en septiembre la secuela de acción ‘Mission: Cross 2’, como reportó Exitonia.

La película reúne nuevamente a los actores Hwang Jung Min y Yeom Jung Ah en los papeles principales.

En esta entrega, un exagente y su esposa detective deben recuperar un tesoro nacional robado.

La dirección del filme está a cargo del realizador Lee Myung Hoon.

🎵 Song Kang encabeza ‘Four Hands, Two Sonatas’

El actor Song Kang regresa a Netflix con el drama ‘Four Hands, Two Sonatas’, según detalló What’s On Netflix.

La serie tendrá 12 episodios y emitirá nuevos capítulos los sábados y domingos.

La trama aborda el ambiente de la música clásica a través de tres jóvenes músicos.

La emisión de esta historia finalizará el 4 de octubre de 2026 en la plataforma.

Si disfrutas de la cultura asiática y buscas historias con temáticas diversas, te recomendamos consultar las producciones centradas en la gastronomía que también puedes disfrutar.

La oferta de series surcoreanas continuará actualizándose durante las próximas semanas en el servicio de streaming.

Kdramas en Netflix; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué kdramas nuevos llegan a Netflix en septiembre de 2026? En septiembre de 2026, Netflix estrena al menos tres títulos coreanos muy esperados: ‘The Scandal’ (18 de septiembre), ‘Mission: Cross 2’ (septiembre, fecha por confirmar) y ‘Four Hands, Two Sonatas’ (estreno semanal desde septiembre). ❓ ¿Cuándo se estrena ‘The Scandal’ con Son Ye-jin y Ji Chang-wook? ‘The Scandal’ llega globalmente a Netflix el 18 de septiembre de 2026, con sus 8 episodios disponibles de una sola vez para maratonear.

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