¿Te gustó ‘Muertos de amor’?: 5 doramas de Park Eun-bin que puedes ver en Netflix

Explora las mejores series surcoreanas disponibles en streaming que consagran el talento y la versatilidad de la aclamada actriz.

El impacto generado por ‘Muertos de amor’ ha consolidado a Park Eun-bin como una de las figuras más influyentes de la industria asiática.

Su versatilidad la ha llevado a liderar las listas globales de tendencias, confirmando su capacidad para dar vida a personajes complejos en diversos géneros.

De acuerdo con Excelsior, si su trabajo reciente te cautivó, en Netflix existen cinco títulos clave que repasan lo mejor de su trayectoria.

1. ‘Woo, una abogada extraordinaria’

El éxito más grande de su carrera es esta producción donde interpreta a una brillante litigante con condición del espectro autista.

Su rigurosa preparación para abordar el rol con respeto y precisión clínica le valió múltiples premios de la industria y la aclamación internacional.

‘Woo, una abogada extraordinaria’.

2. ‘El afecto del rey’

En este drama de época, la actriz encarna a un príncipe heredero de la era Joseon que oculta su identidad femenina.

La serie ofrece una potente trama repleta de secretos reales, vestuarios imponentes y un emotivo romance prohibido en medio de intrigas.

‘El afecto del rey’.

3. ‘El gusto de la diva’

Su talento vocal queda al descubierto en esta historia sobre una joven aspirante a cantante que sobrevive 15 años en una isla desierta.

Park Eun-bin no solo transmite vulnerabilidad y resiliencia, sino que también interpreta los temas principales de la banda sonora.

‘El gusto de la diva’.

4. ‘Hola, mis veinte! (Age of Youth)’

En esta comedia juvenil, destaca al dar vida a una extrovertida y alegre estudiante universitaria.

La trama entrega una mirada fresca sobre la amistad, la convivencia compartida y los dilemas reales que enfrentan las jóvenes al independizarse.

‘Hello, My Twenties! (Age of Youth)’.

5. ‘Liga de la cocina (Hot Stove League)’

La lista concluye con un aclamado relato enfocado en la reestructuración corporativa de un equipo de béisbol en crisis.

La actriz interpreta a una determinante jefa de operaciones en una historia caracterizada por un guion perspicaz sobre la estrategia y el liderazgo.

‘Liga de la cocina (Hot Stove League)’.

Todos estos títulos se encuentran disponibles para maratonear hoy mismo en el catálogo de Netflix.

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