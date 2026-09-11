Premios Emmy 2026. Fecha, hora y transmisión para Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La 78.ª edición de los premios Emmy se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre de 2026 a las 19:00 (hora de Ecuador) en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La Academia de Televisión cambió la fecha para evitar el cruce con la NFL.

La transmisión en Latinoamérica estará disponible en TNT y en vivo por HBO Max.

Para recordar lo que ocurrió en la última edición de esta gala, puedes consultar nuestra cobertura de los triunfadores y sorpresas de los Emmy 2025.

📺 ¿Cuándo y a qué hora ver la gala de los premios Emmy en Ecuador?

La ceremonia principal se emitirá el lunes 14 de septiembre a las 19:00.

El cambio de día del domingo tradicional al lunes responde a la transmisión del partido de la NFL.

La cobertura se realizará desde Los Ángeles mediante NBC, TNT y HBO Max.

🎤 Mariska Hargitay lidera a los presentadores confirmados

La actriz Mariska Hargitay asumirá el rol de presentadora principal de la noche.

Figuras como Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm y Macaulay Culkin entregarán los galardones.

La gala incluirá un reencuentro de actrices de la serie ‘Charlie’s Angels’ por su 50 aniversario.

🏆 Las series más nominadas en los premios Emmy 2026

La producción ‘The Pitt’ lidera la lista con 25 candidaturas. Le sigue ‘Hacks’ con 24 nominaciones, marcando un récord en comedia.

En cuanto a plataformas, HBO Max encabeza las menciones con 122 candidaturas.

Si quieres profundizar en la trayectoria de este galardón, te recomendamos leer nuestro análisis sobre los momentos históricos y producciones más premiadas.

🏅 Un galardón histórico y categorías previas

Los premios Emmy 2026 estrenaron el Premio al Legado para reconocer producciones de alto impacto.

La comedia ‘I Love Lucy’ obtuvo esta primera distinción histórica.

Por su parte, cinco categorías secundarias se entregaron de forma previa el 6 de septiembre.

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