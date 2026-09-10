¿Por qué en los premios Emmy hay galardones que se entregan antes?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Los premios Emmy 2026 celebran su 78.ª edición el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, evento que reconoce las mejores producciones de la televisión mundial.

La gala será presentada por la actriz Mariska Hargitay en el Peacock Theater, según el informe publicado por The Hollywood Reporter.

La ceremonia reúne a las principales cadenas y plataformas de streaming que compiten en categorías dramáticas, de comedia y series limitadas.

El evento busca destacar la excelencia en la industria del entretenimiento tras registrar un récord de producciones inscritas.

Para conocer más sobre el rol de la conductora de la gala, puedes consultar cómo Mariska Hargitay destaca en la ceremonia de los Emmy.

🏆 ¿Quiénes son los primeros ganadores de los premios Emmy 2026?

Shailene Woodley, David Harbour, Betty Gilpin y Linda Cardellini obtuvieron galardones en la entrega previa de artes creativas.

Rob Reiner recibió un premio póstumo por su participación en la serie ‘The Bear’.

La Academia de la Televisión divide la entrega para acortar la transmisión en vivo y otorgar reconocimiento propio al personal técnico.

Los Creative Arts Emmys evitan ceremonias demasiado extensas.

Si quieres profundizar en hitos previos de estos galardones técnicos, te recomendamos leer sobre cómo Bad Bunny hizo historia en los Emmy gracias a su show del Super Bowl.

📜 ¿Qué cambios tienen los premios Emmy 2026?

La organización creó la categoría de Mejor serie de variedades al fusionar programas de entrevistas y formatos con guion.

Además, cualquier producción con el 90% de votos positivos recibirá una estatuilla.

El ajuste reglamentario busca modernizar la competencia ante el incremento de postulaciones registradas este año.

La medida afecta directamente a la distribución de galardones en el apartado de entretenimiento.

📊 Nominaciones destacadas de la temporada

La serie ‘The Pitt’ lidera la lista con 25 nominaciones, seguida de ‘Hacks’ con 24 candidaturas.

Producciones como ‘Widow’s Bay’ y ‘Pluribus’ suman 19 y 18 nominaciones respectivamente.

La organización evaluará el impacto de los cambios reglamentarios mientras se prepara la transmisión estelar del 14 de septiembre.

Premios Emmy 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo es la ceremonia principal de los Emmy 2026? La gala principal será el lunes 14 de septiembre de 2026. Se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo por NBC y Peacock desde las 20:00 ET. ❓ ¿Quién presenta los premios Emmy 2026? Mariska Hargitay es la presentadora oficial de la 78.ª edición. Conocida por su papel en ‘Law & Order: SVU’, también ganó un Emmy como productora del documental ‘My Mom Jayne’.

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