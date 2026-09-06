Bad Bunny hace historia en los Emmy gracias a su show del Super Bowl

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Cuando Bad Bunny fue anunciado como el elegido para el halftime show del Super Bowl LX, no todos celebraron la noticia.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había escrito en redes sociales: “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, en referencia a que la presentación sería mayormente en español.

Un mensaje de amor en medio de la polémica

Pese al ruido alrededor de su elección, el 8 de febrero de 2026, en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Bad Bunny tuvo un mensaje simple: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Durante 13 minutos, el puertorriqueño llevó al público en un viaje cinematográfico interpretando éxitos como Tití Me Preguntó, DtMF, NUEVAYoL y El Apagón, junto a invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.

Aquí está el verdadero golpe de la noche

Ese show, llamado oficialmente The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, recibió nueve nominaciones al Emmy en julio, más que cualquier halftime show anterior en la historia, superando el récord de seis nominaciones que tenía el show de Lady Gaga en 2017, según Billboard.

El sábado que cambió todo

El sábado 5 de septiembre, durante la primera noche de los Creative Arts Emmys en el Peacock Theater de Los Ángeles, el show ganó siete de los nueve premios a los que aspiraba, incluyendo la categoría más importante: mejor especial de variedades en vivo, según reportó Variety.

Bad Bunny recibió el premio tanto como intérprete principal como productor.

Es apenas la segunda vez que un show del Super Bowl gana esa categoría principal, después del show protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar en 2022, que ganó cuatro estatuillas.

El show de Bad Bunny lo superó ampliamente, convirtiéndose además en el primer programa en español en ganar la categoría de mejor especial de variedades en vivo, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El detalle de todos los premios

Además del premio principal, el show ganó en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y cámaras, y dirección para especial de variedades, según Deadline.

Jay-Z, uno de los productores ejecutivos del show junto a Desiree Perez y Jesse Collins, sumó así su tercer Emmy en su carrera.

Lo que viene

Los Primetime Emmy, la ceremonia principal y televisada, se realizará el 14 de septiembre de 2026.