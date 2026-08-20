El tráiler de ‘Betty, la Fea 3’ confirma un regreso muy esperado

Prime Video presentó el avance oficial de ‘Betty, la Fea 3’ el 19 de agosto de 2026.

Esta nueva entrega, titulada ‘Más Fea Que Nunca’, retoma la historia original colombiana con giros clave en la vida personal de Beatriz Pinzón Solano y en el futuro de la empresa Ecomoda.

🎬 ¿Cuándo se estrena ‘Betty, la Fea 3’ en streaming?

‘Betty, la Fea 3’ llegará a la plataforma Prime Video el viernes 28 de agosto de 2026.

La producción estará disponible en más de 240 países y territorios de forma simultánea.

De acuerdo con información publicada por Enter, la historia se ambienta de nuevo en Bogotá para dar continuidad a la narrativa previa.

Si deseas conocer los antecedentes del regreso de la historia a las pantallas y las expectativas de la trama previa, te recomendamos consultar los detalles del lanzamiento anterior y la evolución de la franquicia.

👥 El regreso del Cuartel de las Feas

La reaparición del personaje de Sofía permite reunir por primera vez al Cuartel de las Feas completo desde la telenovela original.

Según reportes de Spoiler, la trama también cuenta con el retorno de El Francés y la aparición en pantalla de Román, lo que generará nuevas relaciones sentimentales.

💼 El futuro de Ecomoda y sus protagonistas

La nueva temporada explora dilemas cruciales para la protagonista.

‘Betty, la Fea 3’ mantiene en los papeles estelares a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, bajo la dirección de Juan Carlos Mazo y la producción de Estudios RCN.

Para profundizar en el contexto legal y los conflictos de derechos que rodean a la productora de la serie, puedes revisar el litigio judicial impulsado por las herederas del creador de la historia.

‘Betty, la Fea 3’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dónde se puede ver Betty, la fea: la historia continúa? ‘Betty, la fea: la historia continúa’ puede verse exclusivamente en Prime Video, plataforma que distribuye las nuevas temporadas de la historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. En Ecuador, el acceso depende de contar con una suscripción activa al servicio. ❓ ¿Betty y Armando siguen juntos en la nueva serie? La relación entre Betty y Armando vuelve a estar en el centro de la historia, pero la serie plantea nuevos conflictos sentimentales y familiares. La continuidad de su matrimonio se convierte en una de las principales dudas de la nueva temporada, junto con la posible aparición de relaciones secretas.

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