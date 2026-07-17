¿Quién es el dueño de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Las hijas de Fernando Gaitán, Ana María y Luisa, presentaron una demanda contra el canal RCN por los derechos patrimoniales de autor de la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y otras obras creadas por su padre.

La acción legal tuvo lugar en marzo de 2025 y busca el reconocimiento de la titularidad sobre los derechos patrimoniales relacionados con las creaciones literarias del fallecido libretista.

Contexto del litigio

En una entrevista con Brava News, Ana María explicó que su padre enfrentaba un litigio con el canal antes de su muerte en 2019. Además, mencionó que ni ella ni su hermana tenían conocimiento sobre los derechos relacionados con la obra más importante de Gaitán.

Producciones incluidas en la demanda

De acuerdo con El Colombiano, la demanda abarca varias producciones, entre las cuales se encuentran:

‘Yo soy Betty, la fea’.

‘Hasta que la plata nos separe’.

‘Café con aroma de mujer’.

‘Todos los novios de Laura’.

‘Que no muera el amor’.

‘María de los Guardias’.

Afirmaciones de las hijas

Ana María afirmó: “Mi papá murió en 2019 y no alcanzó a conocer cuáles eran exactamente sus derechos como autor de ‘Yo soy Betty, la fea’”.

También destacó que tras el fallecimiento de su padre, sus obras comenzaron a explotarlas, refiriéndose a los remakes producidos de ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

Por su parte, Luisa añadió que Fernando Gaitán no estaba conforme con la realización de una segunda parte titulada ‘Betty, la historia continúa’, lo que motivó el inicio del proceso legal.

Según las hijas, “ninguno de los contratos que vimos reflejaba una cesión de derechos patrimoniales”.

Declaraciones del abogado

Carolina Polanco García, abogada que lidera la demanda contra RCN, aseguró que el canal solo tenía autorización para transmitir la obra en televisión y no contaba con permiso para hacerlo bajo modalidades como streaming.

Polanco García afirmó: “Estamos reclamando la infracción de diferentes derechos patrimoniales”.

Además, solicitó al juez que declare a los herederos como titulares de todos los derechos patrimoniales sobre las obras literarias.

En última instancia, este proceso judicial busca proteger el legado autoral de Fernando Gaitán y esclarecer los límites legales sobre la explotación digital de sus icónicas producciones.

El desenlace de este litigio sentará un precedente crucial en la gestión de derechos de autor para futuros contenidos en plataformas de streaming.