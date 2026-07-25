‘Betty, la fea’ confirma tercera temporada en Prime Video. ¿Qué se sabe?

Prime Video confirmó la producción de la tercera temporada de ‘Betty, la fea: la historia continúa’.

Esta secuela mantiene como protagonistas a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Según informa The Hollywood Reporter, el anuncio oficial se dio a través de un video promocional grabado en formato de conferencia de prensa.

En la pieza publicitaria, la actriz Ana María Orozco interpreta nuevamente a Beatriz Pinzón Solano desde la empresa Ecomoda para abordar los rumores de la producción.

Si deseas profundizar en el contexto legal y los derechos que rodean a esta famosa producción, tenemos una nota al respecto.

🎥 ¿Qué pasará en la nueva entrega de ‘Betty, la fea’?

La tercera temporada continuará con el desarrollo de la vida personal y profesional de Betty, sus desafíos con Armando Mendoza y los conflictos con su hija Mila.

De acuerdo con información de NTN24, la trama incluirá nuevas revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y laborales de los personajes principales dentro de Ecomoda.

El reporte de The Hollywood Reporter detalla que en el avance se insinuó el retorno de personajes clave, la presencia del personaje francés y rumores de reconciliación entre Armando y Marcela.

En el video, Betty advirtió además que regresará alguien que debió quedarse en el pasado.

🎬 Elenco confirmado y alcance de la producción

La franquicia reunió en sus entregas previas a actores como Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luis Mesa, Estefanía Gómez, Julio César Herrera y Julián Arango.

Javiera Balmaceda, directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios, destacó según NTN24 el orgullo de ofrecer una nueva perspectiva de un personaje emblemático en la región.

Por el momento, las fuentes oficiales no revelaron la fecha exacta de estreno de los nuevos episodios.

La producción mantiene los detalles bajo reserva mientras avanza la preparación de esta entrega.

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