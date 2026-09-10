Caso Camilo Séptimo. Vinculan a proceso a sospechosos del crimen de tecladista

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La justicia mexicana decidió llevar a juicio penal a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ por el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de 3 años y su trabajadora del hogar.

🐕 ¿Qué medidas dictó la autoridad judicial en el caso Camilo Séptimo?

Una jueza dictó prisión preventiva en el Penal de Barrientos y cuatro meses para la investigación complementaria.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, aborto sufrido y crueldad animal tras matar a la mascota familiar en Atizapán de Zaragoza, reportó CNN.

Para conocer más sobre este aspecto y la secuencia de los hechos, puedes consultar la cronología detallada del caso expuesta por la fiscalía.

🔑 ¿Cuál fue el móvil del múltiple crimen?

Las investigaciones señalan que el ataque respondió a disputas económicas y al intento de robar claves de criptomonedas valoradas en 1,78 millones de dólares, según KienyKe.

También hemos analizado en detalle la reconstrucción de los momentos previos al ataque en el departamento del artista.

Diego Sebastián ‘N’, socio del músico, prometió 2 millones de pesos (108 000 dólares) a su cómplice por ayudarlo, detalló Tribuna de México.

🚗 Avances en la investigación penal

Las cámaras captaron el ingreso y la huida de los sospechosos en un vehículo hallado posteriormente en Tecámac.

Mientras el proceso judicial avanza, las autoridades recopilan más pruebas sobre las amenazas previas contra el integrante de Camilo Séptimo.

Camilo Séptimo; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quiénes son los integrantes de Camilo Séptimo, la banda mexicana? Camilo Séptimo es una banda mexicana de synthpop e indie rock formada en Ciudad de México en 2013. Su alineación principal estuvo integrada por Manuel ‘Coe’ Mendoza, en voz y bajo; Erik Vázquez, en guitarra; y Jonathan ‘Honas’ Meléndez, en teclados, sintetizadores, composición y producción. ❓ ¿Qué tipo de música interpreta Camilo Séptimo en México? Camilo Séptimo interpreta una mezcla de indie rock, synthpop, pop alternativo y música electrónica. Su propuesta combina sintetizadores, atmósferas espaciales y letras centradas en el amor, la nostalgia, las relaciones y las emociones personales, elementos que le han permitido destacar dentro de la escena alternativa mexicana.

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