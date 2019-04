Así ha aumentado la basura plástica en el Atlántico en 60 años

Datos recogidos en 60 años de singladuras que suman más de 6,5 millones de millas náuticas en el Atlántico Norte, muestran un aumento significativo de marcoplásticos (bolsas, cuerdas o redes).

Los hallazgos, publicados en Nature Communications por expertos de la Universidad de Plymouth y la Marine Biological Association se basan en registros de cuándo los plásticos se han enredado en una muestra marina remolcada (el registrador continuo de plancton o RCP por sus siglas en inglés). El dispositivo de RCP se remolca en aguas superficiales y ocupa un espacio similar al de un mamífero marino, y por lo tanto se ve afectado por enredos de desechos plásticos de una manera similar.

Desde la década de 1950, se registra un rápido aumento en la producción de plástico para una amplia gama de usos. A medida que la población mundial sigue aumentando, los residuos de plástico seguirán creciendo. La comprensión de que los plásticos son omnipresentes, y de que los impactos en la salud aún no se han entendido completamente, ha aumentado la conciencia sobre los plásticos. Sin embargo, los conjuntos de datos ambientales a largo plazo de residuos plásticos (en particular, residuos plásticos grandes) prácticamente no existen.

La autora principal, Clare Ostle, dijo: "Lo que es único de este trabajo es que hemos podido demostrar el aumento del plástico oceánico desde la década de 1990. Los datos de la encuesta Continuous Plankton Recorder destacan la importancia de mantener encuestas a largo plazo y su importancia inestimable para los análisis retrospectivos".