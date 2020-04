Jorge Yunda pedirá que las medidas por el covid-19 se extiendan hasta fines de abril de 2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó la noche de este martes 7 de abril del 2020 que solicitará al Gobierno Nacional y al COE Nacional que se extiendan las restricciones y el toque de queda hasta fines de abril de 2020, en el caso del Distrito Metropolitano.

En una entrevista con Teleamazonas, Yunda basó su pedido en la situación que vive la ciudad y en las cifras de contagio que se registran.



Según el último informe del COE Nacional presentado la tarde de este martes 7 de abril de 2020, en Pichincha se registran 418 casos, de estos 386 corresponden a Quito. Un día antes, lunes 6 de abril, registró 395 y 364, respectivamente.



“Quito tiene tres millones de habitantes y está creciendo la curva epidemiológica. Dudo mucho que podamos salir el 13 de abril. Debemos agotar el máximo esfuerzo hasta finales de abril y aprender en estos días cómo salir a la calle. El COE es el que tiene la última palabra si acepta o no este pedido”.

EL COMERCIO



Al señalar los sectores más conflictivos de la ciudad, el Alcalde mencionó a Calderón por el número de casos. De igual forma, señaló Chillogallo, Iñaquito y Cumbayá. “Y no es que en los demás barrios no esté el virus, está en toda la ciudad, pero debemos tener más cuidado en ciertos sectores”, acotó.



Ante esta realidad dijo que también pidió al COE Nacional que en el caso de Quito se difunda dónde está el virus en mayor proporción, “pero es una decisión de ellos. El virus es comunitario y hay que tener las medidas sanitarias todo el tiempo”.



“Nunca nosotros nos hemos atrevido a decir qué es lo que va a pasar en Quito. Lo que sí le hemos dicho a la ciudad es que se está trabajando para lograr aplazar el número de contagiados, para que nuestro sistema sanitario no colapse, para que nuestros hospitales no se desborden, para que nuestros médicos no comiencen a decidir quien vive o no vive”, dijo.