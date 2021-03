Yaku Pérez: ‘No soy partidario de la violencia; soy adepto de una resistencia’

¿Qué reclaman al TCE?

​

Esta impugnación tiene que ver con la apertura de solo 31 urnas de la 20 050 que presentamos. Recuperamos 612 votos. Ahí se transparenta el fraude del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hay una instancia superior como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y allí vamos a recuperar los votos.

¿Qué pasa si el TCE no les da la razón?

​

La diferencia entre Guillermo Lasso y nuestra candidatura es estrecha, vamos a agotar la última instancia. Si el TCE no abre las urnas, estaremos ante una ratificación del fraude. En el Nuevo Testamento en el libro de Juan, capítulo 30, versículo 5, dice: la verdad os hará libres. Este rato estamos siendo esclavos del CNE y la única manera de liberarnos es conociendo la verdad.



¿Qué pasa si no se abren las urnas, mantendrán una actitud pacífica?

No soy partidario de la violencia. Soy adepto de una resistencia que no provoque derramamiento de sangre. Pero en algunos temas se escapa de mi voluntad y las organizaciones están convocando a una movilización, a un levantamiento, a un bloqueo de vías. Me preocupa enormemente porque en esta crisis una paralización complicaría más al país. No estoy propiciando aquello, es el Consejo Nacional Electoral con este pacto maquiavélico, del expresidente Correa con el exalcalde del Puerto principal, los que propician el caos. Robarnos los votos es robar un sueño.



Los votos del movimiento indígena pueden dirimir una elección entre dos candidatos con los que usted no tiene ninguna afinidad. ¿Qué hará?

Soy partidario de la libre determinación de los pueblos, el libre pensar y actuar individual. No me creo dueño de la voluntad, de esa enorme votación que alcanzamos, pero sí me permitiría orientar: con la corrupción no hay cómo negociar. Entonces ahora solamente por evitar que venga Correa, aliarnos con una derecha recalcitrante, neoliberal que va privatizado la seguridad social, la salud... no podríamos apoyar a ese sector. Y al otro lado, no podríamos apoyar a quien nos criminalizó, a quien nos cerró los medios de comunicación, la libertad de expresión, la megaminería. ¿Qué hacer? Hay que ir por la tercera vía, que es nuestro proyecto que es una izquierda de verdad, ecológica, no ortodoxa.

Eso tomaría 4 años...

No podemos apoyar a sectores identificados de la derecha neoliberal ni de la otra derecha entre comillas progresista. Me quedaré solo o con un pequeño grupo, pero no podemos ni remotamente alinearnos a sectores que están contaminados. Yo no voy a descontaminar eso, me voy a terminar subsumiendo.



¿En la Asamblea serán oposición?

Ojalá desde el Parlamento podamos articular leyes antiextractivistas, que no benefician solamente a los sectores que monopolizan estas áreas, sino que sean leyes que benefician los ecuatorianos del parlamento se pueden ver también fiscalizar. Tener 10 mujeres asambleístas y 277 en total es un triunfo para el movimiento indígena. Quizá se pueda completar con la Presidencia, no como un fin sino como una herramienta para solucionar los problemas del país.