Activista Walther Sinche: 'No se apuren a emigrar en este momento'

Entrevista al activista Walther Sinche que vive en Queens, Estados Unidos, sobre la migración de ecuatorianos a ese país.



¿Cómo entender las reformas migratorias anunciadas por los EE.UU.?

​

El presidente Joe Biden intenta revertir el sistema hostil hacia los migrantes que construyó su predecesor Donald Trump. Firmó decretos que plantean abrir un camino a la ciudadanía para más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos, entre ellos 1,5 millones de ecuatorianos.

Pero los ciudadanos al parecer creen que ese beneficio es para todos y se han volcado a la frontera entre México y EE.UU. ¿El anunció promovió la migración masiva?

​

Las órdenes ejecutivas protegen a los migrantes que llegaron al país cuando eran niños y a los que ingresaron hasta antes del 1 de enero del 2021. También se impulsa la reunificación familiar o de niños que fueron separados de sus padres al ser detenidos en las fronteras y que permanecían en albergues.



La gente del Austro señala que esta última medida ya se aplica. ¿Es así?



Sí. Teníamos menores de edad ecuatorianos en albergues que fueron entregados a sus familiares y también adultos encarcelados que fueron liberados para que se defiendan judicialmente en libertad. El presidente Biden ha pedido que se acorten los plazos de las detenciones a un máximo de 72 horas.

¿Esto que representa para un indocumentado?



Da cierto alivio a las personas que han estado en proceso de inmigración. Pero también les deja en el limbo porque no les dicen qué va a pasar con ellos, si les van a dar los documentos o simplemente cuando finalice el proceso podrían ser deportado.



En Ecuador, la migración aumentó con la pandemia. ¿Las políticas de Biden pueden acelerar este fenómeno?

​

En Ecuador, las familias están pendientes de lo que sucede en EE.UU. Los compatriotas siguen migrando, porque creen que no hay un registro del momento en que ingresan a esa nación.



Entonces, ¿la gente está malinterpretando las decisiones que se adoptan?



Los coyoteros se van a aprovechar de estas medidas para promover el tráfico de migrantes, poniéndolos en riesgo en las fronteras. Hay que ser claro, las nuevas políticas no significan que EE.UU. esté impulsando la migración masiva. Las regulaciones son para las personas que están adentro de los procesos por muchos años. Hago un llamado a informarse y no se apresuren a emigrar en este momento.