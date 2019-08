Vocero de la Junta Monetaria asegura que las fallas del Banco Pichincha se arreglarán este miércoles 14 de agosto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los inconvenientes presentados en los sistemas informáticos del Banco Pichincha se resolverían en cuestión de horas, informó Marcos López, delegado del presidente Lenín Moreno ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

"He hablado con las principales autoridades del Banco Pichincha el problema que hay es un problema técnico. El daño de un disco duro que no permitió el proceso, anoche, de todas las transacciones y eso ha generado ciertas limitaciones operativas. Pero en tres horas, y nos vamos a asegurar que eso suceda, el sistema operativo estará en perfectas condiciones", aseguró López.



El funcionario dio esas declaraciones la mañana de este miércoles, 14 de agosto, alrededor de las 10:30; por lo que, según sus palabras, los desperfectos del Banco Pichincha deberían estar solucionados para las 13:00, aproximadamente.



El banco lleva dos días con fallas que impiden a los usuarios realizar diversas operaciones, como retiros en cajeros automáticos, transferencias electrónicas, pago de tarjetas de crédito. También se registran problemas en las ventanillas.



Este martes 13 de agosto del 2019, la entidad difundió un comunicado en el que los sistemas "se encuentran en proceso de actualización".



Banco Pichincha es la entidad bancaria más grande del país. En redes sociales los usuarios expresaron su malestar por no poder hacer pagos oportunos o disponer de dinero en efectivo.



Además, existe preocupación por cómo responderá la institución el 15 de agosto, fecha en la que se debe pagar el décimo cuarto sueldo, remuneraciones quincenales a los trabajadores, aportes al IESS y otros.