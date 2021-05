Mujeres denuncian abuso y violación sexual de agentes de la Policía durante protestas en Colombia

Los casos de mujeres que denuncian los abusos y violaciones sexuales que han sufrido por parte de la Fuerza pública, durante la represión a las protestas en Colombia han sido expuestas en redes sociales y plataformas de defensa de derechos.

Uno de esos casos quedó registrado en un video la noche del lunes 3 de mayo del 2021, en donde se grabó a un uniformado decir a un grupo de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la vía pública: "Déjela pasar y hágale lo que quiera".



El registro se dio a conocer durante las protestas de los colombianos en el paro nacional por las medidas del Gobierno. Las personas también se manifestaron contra la propuesta de una reforma tributaria que, posteriormente, fue retirada el domingo 2 de mayo por el presidente Iván Duque, al conocerse las muertes en el marco del reclamo ciudadano.



El medio colombiano El Espectador publicó distintos casos de las víctimas, que ha su vez han sido documentados por el Observatorio de violencia policial de la organización Temblores.

¿Agentes del ESMAD incitan a violar mujeres? Si, agentes del ESMAD incitan a violar mujeres.



La “política de seguridad” de Duque es la misma de los paramilitares. pic.twitter.com/IG5CeL5wRy — Juventud Humana (@Juventud_Humana) May 3, 2021



El caso del video es uno de las nueve denuncias contra los uniformados que han sido recopilados por la organización, que ha hecho públicos otros de acoso, abuso sexual y violaciones en Cali, Bogotá, Acacías y Palmira.



Los mensajes de las víctimas también muestran el temor a desaparecer, luego se ser abordadas por agentes. Ese fue el relato una mujer que escribió en Twitter que fue acorralada y acosada en Plaza de la Hoja en Bogotá, cuando se dirigía a su casa.



"Mientras caminaba sola desde la plaza de La hoja a mi casa me encerraron unos policías morboseándome y a decirme: 'si así son las marchantes qué rico echarles gases'. No saben el miedo que sentí pensando que no iba a regresar a casa", narró en la red social.

mientras caminaba sola desde la plaza de la hoja a mi casa me encerraron unos policías morboseándome y a decirme "si así son las marchantes que rico echarles gases" (???????? no saben el miedo que sentí pensando que no iba a regresar a casa. tombos hptas — Sofiplones (@sofiplones) April 28, 2021



Otros testimonios recopilados por El Espectador, menciona a víctimas fueron trasladadas a estaciones de la Policía en donde las hacían desnudar.



La organización Temblores, además, documenta que un grupo de mujeres fueron retenidas y luego violadas en un camión. "Las víctimas se lanzaron del vehículo hacia un caño para huir".



En la red social Facebook, la usuaria Diana Fernández denunció que durante la represión de los agentes a un grupo que protestaba en un plantón en Cali, los uniformados apartaron a los hombres de las mujeres.

"Los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas. En ese momento se acercó uno del Esmad y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer (…) me manoseó y metió su mano en mi zona íntima”, escribió la víctima, quien anunció que presentará la denuncia en la Fiscalía.



En la misma ciudad de Cali, otra ciudadana fue víctima de abuso sexual después de que "le tocaron su cuerpo y pellizcaron sus senos" en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, señala Temblores.



A más de la organización no gubernamental, la Agencia de Comunicación de los Pueblos informó sobre "graves violaciones de Derechos humanos a los manifestantes" en esa misma ciudad. Los excesos policiales también fueron expuestos por la concejala caleña Ana Erazo, quien dijo al medio colombiano que los agentes del Esmad acorralaron a los manifestantes en el Paso del Comercio y "las mujeres quedaron atrapadas en matorrales, donde aseguran haber sido violentadas".



La investigadora de Temblores, Lina Porras, dijo a El Espectador que pese a las denuncias de las víctimas, "existe un silenciamiento alrededor de la violencia sexual porque social y culturalmente está normalizada, muchas veces se traslada la culpa a las víctimas, las instituciones responden con estigma y revictimización o no registran los hechos si no hay pruebas físicas y el acceso a la justicia es muy bajo".



Las denuncias de violación y abuso sexual son otro tipo de abusos policiales que han sido documentados en el marco de la grave represión de los uniformados en las protestas de Colombia.



Según la Defensoría del Pueblo, la violencia asociada a las protestas deja al menos 19 muertos en toda Colombia, así como 254 civiles y 457 policías heridos. Sin embargo, la ONG Temblores señala que esas cifras se quedan cortas y aseguran que hay 26 víctimas mortales por la brutalidad policial.