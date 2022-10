Videos registran deslaves en Venezuela que causaron 58 muertes

Más de 1 000 viviendas han resultado afectadas en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, en lo que va de octubre debido a las fuertes lluvias que se han producido en el país, dijo este 25 de octubre de 2022 a EFE el director de Protección Civil de dicha región, Benito Mendoza.

Las precipitaciones, que pueden durar seis horas consecutivas en el estado, han colapsado los sistemas de drenaje de varios sectores, lo que ha provocado que se inunden las casas, donde el nivel del agua ha subido hasta cinco centímetros por encima del suelo, explicó el funcionario.

"Esto genera que las neveras y los enseres de las personas se afecten. Tenemos esa problemática", aseguró Mendoza, quien sostuvo que las precipitaciones no han generado una "tragedia muy grande" como en otras zonas del país, debido a que las autoridades han hecho mantenimiento a los diques de varios ríos que discurren por el estado.

👉TELEGRAM: https://t.co/JDDUrdxT1V

Intense rains⛈and flood have caused at least 12 houses to collapse and put another 60 houses at risk of collapse in Caracas, Venezuela🇻🇪#Venezuela #flood #rain #heavyrain #collapse #VenezuelaVamosPaLante #Caracas #inundación #lluvia #aguacero pic.twitter.com/jEsjEA4krX