Las asociaciones de ciudadanos venezolanos denuncian agresiones a sus compatriotas en cinco ciudades del Ecuador

Los representantes de las organizaciones Chamos Venezolanos, Acción Civil Venezolanos en Ecuador, Venezuela en Ecuador, Movimiento Mueve y Migrante Universal denunciaron la mañana de este lunes, 21 de enero del 2019, que sus compatriotas han sido hostigados, agredidos y discriminados en las ciudades de Ibarra, Latacunga, Cuenca, Manta y Santo Domingo.

Según la activista Egleth Noda, la noche ayer domingo abandonaron precipitadamente Ibarra unas 40 personas por temor a ser agredidas. 10 de estas llegaron a Quito y fueron recibidos en el albergue San Juan de Dios.

"Anoche, (en Ibarra) profesionales venezolanos tuvieron que dormir encerrados, poner a su hijo bajo las camas, recibir a otros amigos porque recibieron toques de puerta exigiéndoles que abrieran y salieran" dijo Noda.



También indicó que por miedo a las agresiones, sus compatriotas no fueron a trabajar en los negocios ecuatorianos, dijo que hay gente que quemó las pertenencias de sus compatriotas y "los hicieron corretear"



La violencia se desató en esa ciudad después de que una mujer fuera asesinada por su expareja, de nacionalidad venezolana, en la vía pública y en presencia de la Policía y espectadores.

Noda explicó que 40 venezolanos salieron anoche de Ibarra tras las protestas. 10 fueron acogidos en Quito por albergues. El resto encontró refugio en otros puntos del país. Los integrantes de 'Chamos venezolanos en Ecuador' mantienen contacto con ellos para monitorear en qué condiciones se encuentran. "Tienen miedo (...) algunos están escondidos en familias de buena voluntad".



Él calificó los hechos hostiles como "una noche de los cristales rotos tropical", aludiendo al estallido de violencia que sufrieron los judíos en Alemania, en 1938.



Los migrantes hicieron un pedido para que la Defensoría del Pueblo los acompañe y active sus protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos de los extranjeros. Además pidieron que se active una acción de protección a favor de los niños venezolanos.



Rueda de prensa completa de asociaciones de ciudadanos venezolanos :



A su vez llamaron al Ministerio de Educación para que garantice el derecho a la educación y seguridad de los niños venezolanos que son parte del sistema educativo.



Según Noda, las mujeres migrantes decidieron no enviar a sus hijos a clases, porque anoche recibieron amenazas y descalificaciones en grupos de chats integrados por los padres de niños ecuatorianos.



Daniel Regalado, presidente Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, llamó a la conciliación. Pidió que los funcionarios revisen sus discursos y no promueven el odio. "Nuestros derechos están siendo menoscabados", agregó.



Los dirigentes también se pronunciaron sobre el anuncio del presidente Lenín Moreno de solicitar el pasado judicial a los venezolanos que ingresan al país. Alfredo López, directivo de la Asociación Civil Venezolanos Ecuador (Acve), indicó que están de acuerdo con los requisitos que pida la Cancillería ecuatoriana, pero que se lo haga con cualquier extranjero que busque ingresar al país. "No estamos de acuerdo que se juzgue a toda una comunidad por la actuación de uno solo", recalcó.



Daniel Regalado, presidente de esta asociación, aseguró que la obtención del pasado judicial es casi imposible en Venezuela. A su criterio, debido a la crisis, es complicado apostillarlo. "El trámite es lento". Por eso, lo único que ocurrirá es que se produzca un embudo en la frontera colombo - ecuatoriana, en donde no se podrá acceder ya que ese trámite puede durar hasta seis meses.



De igual forma, ante el anuncio de crear brigadas para controlar la situación legal de venezolanos, Noda manifestó que apoyan cualquier decisión del Gobierno. "Es saludable siempre y cuando vaya en respeto a los Derechos Humanos fundamentales de las personas que residen en Ibarra y en cualquier otra provincia".



Sobre el mismo tema, López indicó que se realizarán jornadas informativas para que los llaneros sepan cómo actuar y no se violenten sus derechos cuando las brigadas actúen.



Según las organizaciones al menos 240 000 venezolanos permanecen en el Ecuador. Los activistas también se refirieron a la decisión del presidente Lenín Moreno de solicitar los antecedentes judiciales apostillados para permitir el ingreso de este grupo humano.



Sobre esto Regalado dijo que la mejor solución sería que el Estado consulte la base de datos de la Interpol, porque la emisión de ese documento y apostillarlo tarda al menos seis meses.



Henry Chico, de Migrante Universal, hizo un llamado al respecto y a la conciliación entre ecuatorianos y venezolanos.