Vallas con la leyenda ‘Quito grande otra vez’ aparecen en varios sectores

En al menos ocho puntos de la capital se pueden observar vallas con la imagen del Centro Histórico de la ciudad y el mensaje ‘Quito grande otra vez’. Esa es la frase que Jorge Yunda, quien este miércoles 15 de mayo del 2019 empezó oficialmente sus funciones como alcalde, utilizó durante la campaña electoral.

Los letreros están ubicados en la esquina de la avenida Amazonas y la calle Yacuambí; en la av. De los Shyris y Tomás de Berlanga; en la av. Galo Plaza (extensión de la 10 de Agosto) y De los Pinos; en la av. De la Prensa, a una cuadra de La Concepción; en la Eloy Alfaro y Molineros; en la entrada a la Simón Bolívar; en la Simón Bolívar cerca a Nayón; y junto al intercambiador de la av. De los Granados.

Una de las vallas se visualiza en el intercambiador de la avenida De los Granados, en el norte de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO



Jorge Yunda, tras conocer los resultados preliminares de los comicios seccionales la noche del 24 de marzo, dijo que durante la promoción de su candidatura "no le hemos empapelado con toneladas de plástico a la ciudad, no hemos hecho caravanas (..) Estoy recibiendo lo que he sembrado" y se mostró contrario a la contaminación visual en Quito.



Voceros de la actual administración municipal señalaron este 15 de mayo que desconocen la instalación de las vallas, que incluso cuentan con iluminación para la noche. Manifestaron que no ha sido contratadas por la Alcaldía de Quito.

Vallas en diferentes sectores de la capital muestran la leyenda 'Quito grande otra vez', que se usó durante la campaña del nuevo alcalde Jorge Yunda. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Los portavoces del Municipio aseguraron que no han usado fondos públicos, ya que apenas están en el primer día de gobierno. Mencionaron que quizás podría tratarse de una promoción financiada con recursos privados.