1 962 vacunas hay para la segunda dosis, se espera el nuevo lote

El intensivista Fernando Jara, de 39 años, sintió un dolor leve en el hombro, después de que le administraran la segunda dosis contra el covid-19, el jueves 11 de febrero del 2021. Esto no le impidió que continuara con sus actividades diarias en el Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) de Quito.

“El proceso se vivió con normalidad; nos mantuvieron bajo observación, por 30 minutos, luego de recibir la fórmula”, explicó Jara, quien lleva 14 años como médico; siete de ellos se ha mantenido en la unidad de cuidados intensivos (UCI).



El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que el jueves arrancó la aplicación de este refuerzo para 1 962 personas, entre ellos, profesionales de la salud y adultos mayores, en Quito y Cayambe (Pichincha) y Guayaquil (Guayas). En estas ciudades se inició con la primera inoculación entre el jueves 21 y viernes 22 de enero.



La farmacéutica Pfizer y su socio BioNtech, proveedor de la fórmula, han establecido que se debe administrar la segunda dosis dentro del plazo de 21 a 42 días. Así se alcanzará una inmunidad del 95%, según sus estudios.



“Luego de la segunda aplicación deberán pasar 14 días para que la vacunación sea efectiva”, se detalló. Aunque quienes han accedido a la fórmula no pueden descuidarse. No es una barrera contra el SARS-CoV-2. Ayuda a reducir el impacto de síntomas y evita que el cuadro se agrave y llegue a hospitalización.



A Ecuador llegaron 8 190 dosis, por lo que todavía quedan 4 266 ciudadanos por recibir la segunda. Ellos deberán esperar por el nuevo cargamento.



La Cartera no ha brindado detalles sobre el cronograma de llegada de las dosis. Sin embargo, el Comité de Transparencia ha indicado que el próximo jueves 18 llegarán al país 16 300. En la primera fase serán 86 000.



“El proceso de vacunación debiera acelerarse para evitar el aumento de casos y que estos lleguen a hospitalización o que requieran cuidados críticos”, opinó el intensivista Jara, quien quiere que pronto todos sus colegas estén blindados ante el virus.



En el país, el número de casos positivos de covid-19 sigue en ascenso. Hasta ayer se reportaron 263 517 confirmados, es decir, 1 304 más de lo registrado el día previo, según el informe del MSP.



Por ello se ha solicitado mantener las medidas de bioseguridad durante este feriado de Carnaval, que durará cuatro días, hasta el martes.



El Colegio de Médicos de Pichincha y la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos recomendaron que se refuercen los protocolos como lavado constante de manos, uso correcto de mascarilla y distanciamiento social. Esto último implica que no se desarrollen reuniones entre quienes no conviven en una misma casa.



De hacerse reuniones, se pide que no sean de más de 10 personas; más aún si se realizan en sitios poco ventilados.



Esto principalmente por la circulación de variantes del virus consideradas más contagiosas, como la ‘londinense’. Actualmente en el país se han detectado siete casos en Los Ríos y Pichincha.