En el país no hay techo al pago de las utilidades

Desde marzo del pasado año, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, quedó sin efecto el límite de 24 salarios básicos a las utilidades que reciben los trabajadores.

Un fallo de la Corte declaró la insconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, vigente desde el 2015, y restituyó el derecho de los empleados a recibir el 15% de las utilidades totales anuales de una compañía. La disposición del órgano constitucional tuvo efecto para el período fiscal 2017, por ello las ganancias distribuidas en el 2018 no contaron con esta limitante.



El techo de 24 salarios básicos comenzó a aplicarse, según lo estipulaba la ley, para las utilidades del año fiscal 2016, que se repartieron en el 2017.

La norma establecía que el excedente de las utilidades (por encima de los 24 salarios básicos) se destinará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Por ese excedente, el Seguro Social recibió USD 57,8 millones correspondientes a las utilidades del 2016.

Este año, al igual que el pasado, los trabajadores tendrán derecho a recibir lo que contempla el Código del Trabajo. Según la norma, las empresas del país deben entregar el 15% de sus utilidades a los empleados, en caso de haberlas generado, hasta el 15 de abril de cada año: 10% para los empleados y 5% para las cargas familiares.



Entre los sectores que mayor monto de utilidades reparten, y cuyos colaboradores se vieron afectados por el tope, se encuentran: energético (extracción de petróleo y gas), bancos, telecomunicaciones, automotriz, cervecero, camaronero y cementero.



Para Telefónica Movistar, la eliminación al techo de las utilidades benefició tanto a sus trabajadores como a la empresa, al fomentar un mejor trabajo y en consecuencia un mayor desarrollo de la compañía.



“El objetivo de las utilidades es que los trabajadores participen de las ganancias que ellos mismos, con su aporte, ayudaron a generar. Cualquier limitación en ese sentido siempre generará desmotivación, afectando a la productividad del propio colaborador y de la empresa”, subrayó la firma.

Según información proporcionada por trabajadores de la operadora de telecomunicaciones, el pasado año recibieron un monto cercano a los USD 4 000 por trabajador y para este año se prevé que no alcance los USD 1 000.

El presidente del Banco Guayaquil, Ángelo Caputi, considera que el haber eliminado el tope a las utilidades brinda mayor seguridad a los trabajadores. No obstante, aclaró que sus empleados no se vieron afectados, puesto que no alcanzaban el límite establecido.



El sector financiero está entre los que más repartirán utilidades este año, puesto que en conjunto cuatro de los principales bancos del país crecieron un 50% en su utilidad total en el período fiscal 2018, según la Bolsa de Valores de Quito.