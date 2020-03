Usuarios analizan riesgos antes de viajar a cuatro destinos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los casos de coronavirus que se han presentado en algunos países del mundo han hecho que varios viajeros nacionales reconsideren sus planes.

La epidemia ha generado que en las últimas semanas se cancelen pasajes que tenían como destino principal China, Irán, Corea del Sur e Italia, informó ayer, el martes 3 de marzo del 2020, la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae).

Los cuatro destinos mencionados son los que más casos de covid-19 registran en el mundo. Hasta ayer a las 15:11 tenían, en total, 89 709 casos de los más de los 92 807 reportados.

Las suspensiones, sin embargo, aún no han generado un impacto considerable en el sector. “Se trata de un ligero bajón”, dijo Marco Subía, presidente de la Arlae, que agrupa a alrededor de 18 líneas aéreas.

Lo anterior se explica porque el tráfico a China, Irán, Corea del Sur e Italia representa menos del 1% del total de viajeros. Cada año en Ecuador se registran unos 7,7 millones de pasajeros entre nacionales e internacionales. Además, actualmente la demanda de este servicio corresponde a la temporada baja, refirió la Arlae.

Las motivaciones para suspender estas salidas son personales o, en el caso de China e Irán, se han tratado de decisiones tomadas por las líneas aéreas, con el objetivo de evitar que se propague el virus.

Latam Airlines informó que por el momento la única medida de suspensión de vuelos es para la ruta entre Sao Paulo (Brasil) y Milán (Italia). Esta se aplica desde el lunes pasado hasta el 16 de abril próximo, por la propagación del coronavirus y la baja demanda de pasajeros para Italia. La firma operaba siete frecuencias semanales para este destino.

En las agencias Vía Ecuatorial y Delgado Travel, en Guayaquil, algunos clientes preguntaron si es factible cancelar, pero aún no se ha concretado ninguna suspensión, porque las ciudades a las que se dirigen no han reportado contagios masivos del virus.

En ciertos casos, en España, las aerolíneas autorizan que el usuario cambie el vuelo para otra fecha”, comentó Erik Rugel, gerente general de la agencia Vía Ecuatorial.



En Italia, China e Irán, varias líneas aéreas también ofrecen esta facilidad debido a las circunstancias, dijo Nicolás Larenas, analista aeronáutico.



Si los viajeros cambian de destino, aplazan el vuelo o cancelan el pasaje deben pagar penalidades. Estas superan los USD 400 si se trata solo de un tiquete, pero si incluye un paquete turístico se debe ver la factibilidad con los operadores (hotel, transporte y otros servicios), comentó la agencia Delgado Travel.



Por este tipo de cambios los viajeros deben considerar que tendrán que cancelar una diferencia por el nuevo pasaje o recibir un monto menor del pagado inicialmente, según la política de cada línea aérea y el tipo de boleto, dijo Larenas.

Para evitar posibles sobrecostos, Patricia Zárate, quien prevé viajar a México el próximo 12 de marzo, comentó que no ha cambiado aún sus planes, porque en esta salida, que la planificó desde septiembre pasado, ha invertido USD 1 400 en pasajes, hospedaje y otros.



México DF (México), Miami y Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Madrid (España) son los principales destinos de viajeros ecuatorianos, mencionó la Arlae. Pero al no registrarse casos masivos de contagios en esas ciudades las salidas no se han modificado.



Colombia anunció, según medios de prensa de ese país, que solicitará a los viajeros aéreos certificado de no tener el virus a nueve países incluido Ecuador.



En el ámbito local, Norman Wray, titular del Consejo de Gobierno de Galápagos, activó el domingo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para evitar que el coronavirus ingrese a las islas.



Las personas con síntomas relacionados al covid-19 y quienes en los últimos 30 días registren visitas a los países que tienen brote activo no podrán ingresar a las islas.

La emergencia mundial también afecta a los envíos ecuatorianos a China. Ayer, el ministro de Producción, Iván Ontaneda, se reunió con el Comité Empresarial. En la cita se trataron cuatro estrategias con los industriales: crédito a negocios con problemas de liquidez, devolución automática de tributos al comercio, crear mesas técnicas y que las navieras abran nuevas rutas.