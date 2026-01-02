Un siniestro de tránsito en Quito se registró este viernes 2 de enero de 2026. Dejó tres personas fallecidas en el sector de Calacalí.
Un vehículo liviano cayó a una quebrada, en un siniestro vial que movilizó a equipos de emergencia.
El personal de atención prehospitalaria asistió a una persona herida y la trasladó a una casa de salud, mientras se confirmaban las víctimas mortales. Las causas del accidente están bajo investigación.
Colisión múltiple en la Av. Simón Bolívar
Horas antes, se atendió otro siniestro de tránsito en Quito en la Av. Simón Bolívar, a la altura del puente de Guápulo.
Tres vehículos colisionaron, dejando una persona afectada que recibió atención prehospitalaria. La vía en sentido norte–sur permaneció parcialmente habilitada, generando congestión vehicular.
