La alcaldía Iztapalapa confirmó una de las pérdidas más dolorosas tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el martes 10 de septiembre de 2025. Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuela heroína”, murió después de dos días en terapia intensiva en el Hospital Magdalena de las Salinas, informó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, citado por Marca.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, quien perdió la vida a causa del incidente registrado en inmediaciones del #CETRAMSantaMartha — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) September 13, 2025

Iztapalapa y la tragedia en el Puente de la Concordia

La explosión se registró en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. Alicia, de 49 años, se encontraba trabajando como checadora de ruta de transporte público mientras cuidaba a su nieta de 2 años. Según Vanguardia, la mujer cubrió con su cuerpo a la menor para protegerla de las llamas. La niña, identificada como Sule, se encuentra estable.

Confirmación de la muerte de Alicia Matías Teodoro

Durante las primeras horas del 11 de septiembre circularon versiones sobre la supuesta muerte de la víctima. Incluso la Secretaría de Salud capitalina la incluyó en un listado oficial de fallecidos. Más tarde, la dependencia corrigió el dato al precisar que Alicia estaba grave, pero con vida. La confusión fue aclarada la noche del 12 de septiembre, cuando el secretario de Movilidad confirmó oficialmente su fallecimiento en redes sociales.

Reportes médicos y estado de las víctimas en Iztapalapa

De acuerdo con Vanguardia, Alicia Matías presentaba quemaduras en el 98% de la superficie corporal, lo que mantuvo su estado crítico desde el momento de su ingreso hospitalario. Autoridades señalaron que, con su muerte, la cifra de fallecidos por la explosión en Iztapalapa ascendió a 11 personas. La Secretaría de Salud informó además que 43 personas permanecen hospitalizadas y 29 fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Tras lo sucedido en la Alcaldía Iztapalapa, informamos:



Al corte de las 05:34 hrs, se reportan 11 personas fallecidas, 43 hospitalizadas y 29 dadas de alta. pic.twitter.com/G03BUULSS0 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

Testimonios de familiares

La hija de la víctima declaró que su madre no debía encontrarse en ese sitio el día del accidente. En entrevista con medios mexicanos, citados por Milenio, pidió a los médicos que hicieran todo lo posible por salvar su vida. La fotografía de Alicia caminando con quemaduras mientras un policía cargaba a su nieta se volvió uno de los símbolos más representativos de la tragedia en Iztapalapa.

