Agencia EFE

El Galápagos Life Fund (GLF) anunció la entrega de tres millones de dólares destinados a proyectos de conservación de la biodiversidad en las Islas Galápagos.

Este financiamiento corresponde a las primeras ocho subvenciones de carácter mediano y grande, otorgadas en Puerto Ayora, Santa Cruz, como parte del histórico canje de deuda firmado en 2023 por el Gobierno de Ecuador.

El objetivo central del GLF es fortalecer las acciones de educación ambiental, la pesca sostenible y la participación comunitaria. Se busca garantizar un impacto directo en las cuatro islas pobladas del archipiélago: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana.

Más noticias:

La pesca sostenible en la isla Isabela

Uno de los proyectos más destacados es el impulsado por la Cooperativa de Pesca Artesanal Horizontes de Isabela. Recibió apoyo para mejorar la cadena de transporte y acopio de productos marinos.

Con la entrega de nuevos implementos, se busca potenciar la pesca artesanal sostenible, un pilar económico y social para cientos de familias locales.

“Gracias al acompañamiento del GLF, hemos fortalecido nuestro centro de acopio y mejorado la comercialización de la pesca responsable, orgullo de Isabela y fuente de vida para nuestras familias”, afirmó Alexis Moncayo, presidente de la cooperativa.

Este tipo de iniciativas no solo elevan la calidad de los productos pesqueros, sino que también contribuyen a consolidar a Galápagos como referente en prácticas de conservación y desarrollo sostenible.

La educación ambiental en Galápagos

Otra línea estratégica de estas subvenciones se enfoca en programas educativos dirigidos a niños, jóvenes y docentes de las islas.

Estas acciones buscan generar apropiación de la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Marina Hermandad, incentivando el compromiso ciudadano con la protección del ecosistema marino.

Las iniciativas incluyen el desarrollo de contenidos didácticos, la implementación de talleres participativos y el uso de tecnologías innovadoras para reforzar el control comunitario de las áreas protegidas.

Así, la conservación deja de ser una tarea exclusiva de las autoridades y se convierte en un esfuerzo colectivo.

Los recursos entregados en 2025

En lo que va de 2025, el GLF ha entregado 3,8 millones de dólares en subvenciones para la conservación de la biodiversidad marina de Galápagos.

Según Mónica Calvopiña, directora ejecutiva del Fondo, este financiamiento refleja el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades locales para que sean protagonistas de la protección de su entorno natural.

“El financiamiento de estos proyectos es una muestra del compromiso del Fondo por el trabajo coordinado con las comunidades, para que sean ellas mismas las protagonistas y contribuyan activamente a la conservación de nuestras áreas protegidas marinas”, señaló Calvopiña.

El canje de deuda es un modelo inédito para Ecuador

La entrega de estos recursos proviene del canje de deuda por naturaleza firmado en 2023, una operación sin precedentes en Ecuador.

La transacción permitió recomprar 1 628 millones de dólares en bonos soberanos por 656 millones, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Credit Suisse y organizaciones ambientalistas internacionales.

Gracias a esta operación, se destinan 17 millones de dólares anuales durante 18,5 años para la conservación de Galápagos.

De esa cantidad, 12 millones apoyan directamente proyectos ambientales y cinco millones fortalecen un fideicomiso para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Galápagos, un laboratorio natural para el mundo

El archipiélago de Galápagos, ubicado a 1 000 kilómetros de la costa continental ecuatoriana, sigue siendo un laboratorio natural único.

Su biodiversidad inspiró en el siglo 19 al científico británico Charles Darwin para formular su teoría de la evolución y la selección natural.

En la actualidad, gracias a estos mecanismos innovadores de financiamiento y al compromiso de las comunidades insulares, las Galápagos consolidan su papel como símbolo global de conservación marina, pesca responsable y educación ambiental sostenible.

Enlace externo: Islas Galápagos

Te recomendamos