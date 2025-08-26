Un equipo internacional de científicos confirmó el hallazgo de una microavispa en las islas Galápagos. El diminuto insecto mide apenas 0,5 milímetros y fue identificado tras cinco años de investigación. El descubrimiento resalta la importancia de los ecosistemas del archipiélago y abre nuevas preguntas sobre la biodiversidad que aún queda por conocer.

La microavispa, un hallazgo importante en las islas Galápagos

El archipiélago de Galápagos volvió a sorprender al mundo científico con un hallazgo inusual. Un grupo de investigadores descubrió una microavispa de la familia Mymarommatidae en tres islas del archipiélago. El insecto mide medio milímetro y se considera uno de los más pequeños del planeta. Su rareza se confirma porque hasta ahora solo existían tres registros en Sudamérica: en Argentina, Venezuela y Brasil. Con Galápagos, se suma un cuarto reporte para la región.

El proyecto de investigación comenzó en 2018 y se extendió por cinco años. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo lideró la iniciativa junto con expertos de la Universidad Nacional de Colombia y el Canadian National Collection of Insects en Ottawa. Tuvieron el apoyo de la Fundación Charles Darwin y la colaboración del guardaparque Roberto Ballesteros, del Parque Nacional Galápagos.

Henri Herrera, el investigador Patricio Picón y el colombiano José Mauricio Avendaño encabezaron las expediciones de campo. En estas participaron también guardaparques locales, quienes brindaron apoyo logístico y acompañamiento en terrenos agrestes.

Los científicos instalaron trampas conocidas como malaise y recipientes amarillos con agua jabonosa para capturar insectos voladores. Además, realizaron barridos manuales con redes entomológicas en la vegetación de las islas. Las muestras se preservaron en alcohol y fueron analizadas en laboratorios especializados. Para confirmar la especie trabajaron en conjunto con John Huber, experto canadiense en microavispas. La identificación se publicó oficialmente en 2024 después de un riguroso proceso académico.

La importancia de la microavispa en el entorno ed Galápagos

El hallazgo tiene un valor doble para la ciencia. Primero, por la rareza del espécimen, ya que muy pocas veces se ha registrado en Sudamérica. Segundo, porque aporta información inédita sobre la biodiversidad de Galápagos. Las microavispas cumplen un rol clave en el control natural de insectos, porque depositan sus huevos en otros organismos y regulan sus poblaciones. En diferentes países se utilizan especies similares como controladores biológicos en la agricultura, lo que subraya su importancia ecológica.

Una especie solo de las islas Floreana, Isabela y Santa Cruz

Los investigadores encontraron la microavispa en las zonas litorales y secas de las islas Floreana, Isabela y Santa Cruz. El insecto no apareció en las áreas húmedas de mayor altitud, lo que indica que su hábitat se concentra cerca de la costa. Hasta ahora solo se han capturado tres especímenes, lo que demuestra la dificultad del hallazgo y la singularidad de la especie.

El trabajo de campo representó un desafío. Las expediciones implicaron caminatas bajo un sol intenso, desembarcos en rocas o por agua y jornadas extensas en terrenos de difícil acceso. A pesar de las condiciones adversas, el equipo logró obtener información inédita para la ciencia. La investigación concluye que aún queda mucho por descubrir en el archipiélago, uno de los sitios más estudiados y, al mismo tiempo, más misteriosos del planeta.

Los científicos destacan que cada nuevo hallazgo permite reforzar las estrategias de conservación en Galápagos. El conocimiento sobre especies poco estudiadas, como estas microavispas, se entrega al Parque Nacional Galápagos para orientar acciones de protección.

El descubrimiento confirma que, incluso en un territorio tan explorado, la naturaleza guarda secretos que ayudan a comprender mejor los procesos de evolución y equilibrio ecológico.

El hallazgo de la microavispa en Galápagos confirma la riqueza biológica del archipiélago y demuestra que aún existen especies desconocidas que cumplen funciones vitales para los ecosistemas.

