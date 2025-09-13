El montañista Wilson Fernando Bustillos López fue encontrado tras cinco días de intensa búsqueda en el Parque Nacional Cajas. Es una de las áreas naturales más visitadas del Azuay.

El operativo de rescate contó con la participación de guardaparques de Etapa, comuneros de Migüir y equipos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Ellos localizaron a Bustillos el viernes 12 de septiembre. Estaba en el sector de Palmas, ubicado a 4 500 metros sobre el nivel del mar.

Más noticias:

Un rescate en condiciones extremas

Según los reportes oficiales, Wilson Bustillos fue hallado en estado crítico debido a la deshidratación, la fatiga y los días sin alimento en la montaña.

A pesar de los esfuerzos de los rescatistas para trasladarlo hacia un centro asistencial, no resistió el trayecto.

La noticia fue confirmada por su hermana, Neris Bustillos, a través de redes sociales, generando gran consternación entre familiares y la comunidad montañista de Ecuador.

El acompañante de Bustillos sobrevivió

También estaba extraviado Diego Pacheco, de 37 años, quien logró llegar por sus propios medios hasta San José de Huigra.

Aunque presentó signos de cansancio, se encuentra en buen estado de salud.

La empresa pública Etapa informó que el adulto mayor de 67 años recibió atención inmediata, mientras que Pacheco no necesitó hospitalización.

Las reacciones oficiales y prevención

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, confirmó en su cuenta de X que ambos montañistas fueron localizados, aunque lamentó el desenlace de Bustillos.

Además, hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención en actividades de senderismo en El Cajas, una zona con condiciones climáticas extremas y geografía de difícil acceso.

Las autoridades recomendaron a los visitantes registrarse en los puntos de control y evitar recorridos sin guías certificados.

Enlace externo: Parque Nacional Cajas

Te recomendamos: