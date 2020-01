Tres tareas pendientes para apuntalar a la dolarización en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al cumplirse 20 años desde que Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial, la competitividad de las empresas sigue siendo una tarea pendiente. La dolarización trajo estabilidad y previsibilidad, pero por sí sola no es un bálsamo que soluciona todos los aspectos para hacer negocios, coincidieron empresarios.

El sistema exigía impulsar la actividad productiva para fomentar el dinamismo económico y las exportaciones. Pero, según expertos económicos y gremios empresariales, la rigidez laboral, la tramitología, el impuesto a la salida de divisas (ISD), los salarios altos sin que haya mayor productividad y la poca apertura comercial son los principales obstáculos que enfrenta la industria en medio de una economía dolarizada.



Los gobiernos de turno han tenido distintas propuestas en torno a esos temas, pero en la práctica no se han dado los pasos adecuados.



Por ejemplo, en la administración de Rafael Correa se hicieron esfuerzos para promocionar a las exportaciones, pero no para firmar más acuerdos comerciales, cuando Perú y Colombia sí lo hicieron. Eso relegó a Ecuador, comentó Daniel Legarda, titular de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En entrevista con Ecuadoradio, Alfredo Arízaga, exministro de Finanzas, explicó que con el nuevo régimen monetario los exportadores dejaron de depender de las políticas de devaluación monetaria de los gobiernos y se vieron obligados a ser más competitivos.



Pero esta condición no se dio en la medida que el país necesitaba. Por eso, recalca que “la reforma laboral es importante” para dar más oxígeno a la contratación de las firmas.



Además, cree que es necesario reducir de forma paulatina los impuestos. “Se dice que Ecuador es caro, pero no es por la dolarización, sino por la carga impositiva que tienen los productos importados”.



Durante el tiempo que lleva en vigencia el dólar, las industrias se han valido de distintas estrategias para salir adelante.



En la floricultora Pacific Bouquet, una pequeña firma exportadora con 14 años en el mercado, la carga más pesada en los costos de producción es la salarial. Los USD 400 del salario básico para 2020 es de los más altos de la región y al final de cada mes supera los USD 500 porque se suman el aporte patronal, horas extras, dijo Pablo Viteri, gerente de la finca.



Además, mantener el ISD no solo repercute en más costos para la producción, sino que restringe las nuevas inversiones, añadió el directivo.



La estrategia de Pacific Bouquet para mantenerse en el mercado es innovar en la variedad de sus flores y satisfacer la demanda de nichos específicos que no son atendidos por grandes compañías.



Gustavo Marún, exportador bananero, recuerda que cuando el país se dolarizó había incertidumbre porque los principales competidores -Colombia, Costa Rica y Guatemala- podían devaluar su moneda, pero la capacidad de producción ecuatoriana era y es mayor. “La oferta de fruta es casi equivalente a la sumatoria de los países centroamericanos competidores. Por eso, a pesar del dólar y de no tener acuerdos comerciales, pudimos pelear y mantener mercado”.



La firma de paneles de madera Novopan Pelíkano invierte en eficiencia operativa y productos con valor agregado y calidad. Eso permitió que la producción pase de 30 000 metros cúbicos al año de producto a 600 000 metros cúbicos anuales, en 20 años. La firma enfrentó las alzas salariales con un aumento de la productividad de los trabajadores e inversión en tecnología, dijo Ignacio Bustamante, su gerente.



En contexto



En el Reporte Global de Competitividad del 2019 Ecuador ocupó el puesto 90 de entre 141 economías. Además, el estudio Doing Business del Banco Mundial expone que Ecuador no es un territorio propicio para hacer negocios fácilmente.