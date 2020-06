Susana González, prefecta del Guayas, dice que ya tiene la terna para elegir al viceprefecto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La flamante prefecta del Guayas, Susana González, llegó a la Prefectura de la provincia la mañana de este 25 de junio del 2020. Lo hizo tras cumplirse los tres días de luto por el fallecimiento de Carlos Luis Morales, el pasado lunes 22 de junio.

A la dignataria la esperaron simpatizantes. En breves declaraciones afirmó que este jueves 25 de junio cumplirá algunos trámites formales. También dijo que “la terna está lista” para la elección del viceprefecto.



No obstante, no adelantó nombres. “El secretario tiene que hacer la convocatoria los próximos días. El lunes a las 10:30 tendremos la primera sesión y nombraremos al nuevo viceprefecto del Guayas”.



Este Diario conoció que se baraja a José Yúnez, exalcalde de Samborondón de forma ininterrumpida entre los años 1996 y 2019, para que encabece la terna. Además se incluyó a Fernando Valverde, de la Fundación Pan To Go, y a Carlos Vaca, conocedor en temas de desarrollo territorial.



Diego Cevallos, integrante de Gobernanza Local EC, afirmó que la terna necesariamente deberá considerar a hombres, con base al criterio de paridad de género contenido en el Código de la Democracia.



González, de 47 años, fue asesora de Jaime Nebot en la Alcaldía porteña entre el 2007 y 2009. Entre 2009 y 2014 fue asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC). También fue concejal de Guayaquil entre el 2014 y 2018 por la misma tienda política.