Las solicitudes de visa de turismo por primera vez a EE.UU. no se están tramitando, pero sí las de renovación

Las renovaciones de visas de turismo o no inmigrante se efectúan tanto en la Embajada de Estados Unidos en Quito como en el Consulado de Guayaquil, no así el trámite por primera vez que está suspendido debido a la pandemia del covid-19.

Gabriel Kaypaghian, jefe de la Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos, en una entrevista que concedió a EL COMERCIO, dijo que se puede realizar la renovación porque no se requiere de la presencia física del solicitante y el trámite se solo efectúa de forma virtual y la documentación se envía por el servicio de mensajería.



Las visas por primera vez, en cambio, no se están procesando ni en Ecuador ni en muchos lugares del mundo y se tendrá que esperar para saber cómo sigue la situación, no solo en Ecuador, sino en el mundo, señaló Kaypaghian. Agregó que no hay fecha definida para la reanudación de este tipo de trámites.

En el caso de la renovación hay otro cambio. Ahora, el Gobierno estadounidense decidió ampliar hasta 24 meses el tiempo que tienen las personas para renovar su visa caducada. Es decir, si alguien tiene su visa vencida hasta octubre de 2018 hasta la actualidad puede renovarla para viajar, sin iniciar el trámite como si fuera primera vez. Antes era solo hasta 12 meses, que para este ejemplo como máximo hasta octubre de 2019.



Esta disposición se mantendrá hasta finales de 2020 y desde el 2021 se retornará a lo anterior. “Es para darle una oportunidad a las personas que tienen una visa que ya caducó hace más de un año”, explicó Kaypaghian.



Él señaló que, en la actualidad, la respuesta por parte de la Sección Consular para las renovaciones se extendió. Es decir, antes el proceso entre enviar la documentación y recibir el pasaporte con la visa podía durar un par de semanas y, ahora, supera las seis semanas. “Y desafortunadamente cada día se alarga más el tiempo”.



Para esta situación, hay dos factores. El primero es que el personal que está laborando en la Sección Consular es menor a lo habitual, por temas de bioseguridad y prevención, y el segundo es la mayor demanda, agrega el funcionario estadounidense.



Kaypaghian destacó que, en Guayaquil, también, se están procesando visas para estudiantes que quieren acudir a programas en Estados Unidos porque “nos interesa que seguir con el intercambio a nivel de estudiantes”.