Silencio y sobriedad en el quinto aniversario del atentado contra Bataclan

Cinco años después de los atentados contra la sala Bataclan y otros puntos de París, Francia homenajeó este viernes 13 de noviembre del 2020 con sobriedad a sus 130 víctimas, en un momento en que el país todavía vive en alerta por los recientes ataques terroristas.

La oleada mortífera de 2015 comenzó en el Estadio de Francia, donde tres kamikazes se suicidaron con chalecos explosivos poco después del inicio de un amistoso entre las selecciones nacionales de fútbol de Alemania y Francia y causaron la muerte de una persona.



Otro comando islamista les tomó el relevo disparando contra varios bares y terrazas del centro de la capital, sembrando un caos que alcanzó el infierno en la sala de conciertos Bataclan, donde estaba actuando el grupo estadounidense Eagles of Death Metal y fueron asesinadas 90 personas.



La ceremonia que homenajeó hoy a las víctimas, restringida debido a las medidas sanitarias impuestas para controlar la pandemia de coronavirus, siguió ese mismo recorrido.



Comité reducido

El primer ministro, Jean Castex, y la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, encabezaron un comité que contó también con los representantes de las asociaciones Life for Paris y 13once15 Fraternidad y Verdad, que agrupan a supervivientes y familiares de los fallecidos.



En cada punto, entre un fuerte dispositivo de seguridad y sin discursos oficiales, el mismo ritual: la lectura de los nombres de los afectados en ese lugar, la entrega de ramos de flores en su honor ante las placas instaladas en su recuerdo y el respeto de un minuto de silencio.



'Fluctuat nec mergitur', había escrito antes de su inicio Castex en Twitter en referencia al lema del escudo de París ("Batida por las olas, pero no hundida") que se popularizó en 2015 como símbolo de la resiliencia de la ciudad y de sus habitantes ante lo sucedido.

Fluctuat nec mergitur. — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 13, 2020



Si la pandemia no lo hubiera impedido, la española Cristina Garrido habría viajado hasta París para participar, como cada año, en el homenaje. Su hijo, Juan Alberto González, fue una de las víctimas mortales de Bataclan.



"Da igual que sea 13 de noviembre que 2 que 4. El vacío es terrible todos los días, aunque el 13 es más difícil todavía. Nunca esperas que la vida te arrebate lo más valioso de esta manera tan cruel. De eso no te recuperas", explica.



El expresidente socialista Francois Hollande, jefe de Estado de Francia en el momento de esos atentados, señaló este viernes en la emisora France Inter que lo sucedido tuvo un impacto tanto individual como colectivo.



"Un país también tiene secuelas psicológicas. Hubo en primer lugar 130 víctimas mortales y 400 heridos, pero se perdió también la noción de la paz duradera, de que estábamos protegidos de todo. Sentimos que era un terrorismo que había llegado para quedarse", señaló.



Juicio en 2021

El juicio está previsto para 2021. Serán juzgadas 20 personas, incluido Salah Abdeslam, el único terrorista que sobrevivió a esos ataques yihadistas y que aquella noche huyó de París sin activar su chaleco explosivo.

De no haber sido por la pandemia, este quinto aniversario habría coincidido con el veredicto de otro importante proceso terrorista francés, el centrado en los ataques de enero de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo, un supermercado judío de París y una agente policial, en los que murieron 17 personas.



El juicio comenzó el pasado 2 de septiembre, pero la detección de varios casos de coronavirus entre los 10 acusados obligó a interrumpirlo a principios de noviembre y, según indicó este viernes mismo la Fiscalía Nacional Antiterrorista, se reanudará el próximo lunes.

Un proceso que llega en un momento en que Francia ha vuelto a ser sacudida por varios ataques: desde la decapitación de un profesor el 16 de octubre tras haber mostrado caricaturas de Mahoma en clase, hasta el atentado posterior en una iglesia de Niza que acabó con la vida de tres personas.