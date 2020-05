Nacionalidad Siekopai solicita atención médica y pruebas de detección para evitar más contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

Al menos 15 integrantes de la nacionalidad Siekopai (Secoya) que se sometieron a pruebas rápidas y de PCR dieron positivo a covid-19. Así lo afirmó Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad, la mañana de este lunes 4 de mayo del 2020.

Según el dirigente de los Siekopai o Secoya, asentados en el norte de la Amazonía ecuatoriana, las primeras sospechas de la presencia de la enfermedad en su territorio se presentaron a mediados de abril. Pero afirmó que pese a haber acudido a los centros de salud de la zona no recibieron los tratamientos ni la atención adecuada.



“Cuando nuestros compañeros se trasladaron a los centro médicos, dijeron que era solo una gripe, amigdalitis, una neumonía y nunca hicieron ni siquiera las pruebas rápidas. Lamentablemente han muerto dos de nuestros abuelos en este transcurso del tiempo, todavía no confirmados pero sí con síntomas asociados”, contó Piaguaje.



El presidente de los Siekopai dijo que cuando falleció uno de los adultos mayores –por problemas respiratorios- se realizó una prueba de covid-19 a uno de sus familiares y dio positivo. Pero afirmó que pese al pedido constante de acceso a más pruebas para detectar más casos en las comunidades no han sido escuchados.



Los dos adultos mayores siekopai tenían más de 60 años, indicó Piaguaje.



Su pedido fue replicado por integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos quienes se sumaron a la preocupación de más posibles casos dentro de la nacionalidad.



Así lo contó, por ejemplo, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines. “El 14 de abril falleció el primer adulto mayor de la nacionalidad, sintomático de covid-19. Tampoco se tomaron medidas específicas. Solo se tomó una prueba PCR que dio positivo 15 días después. No se realizaron procesos de aislamiento”.

El pasado 29 de abril, en la comunidad siekopai Bella Vista, se realizaron pruebas rápidas para detectar covid-19. Foto: Cortesía Luke Weiss /Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

La nacionalidad Siekopai está conformada actualmente por cerca de 700 personas en 185 familias que viven en seis comunidades de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, de Sucumbíos.



“Estamos preocupados porque todo empezó como una simple gripe. Solo hemos aplicado la medicina tradicional, gracias al conocimiento de nuestros abuelos”, agregó Piaguaje e insistió en la llegada de más pruebas rápidas para aplicarlas a los demás integrantes de las comunidades. Mientras tanto, aseguró, se tratan con medicina natural y aplican el autoaislamiento.



“Hace varias semanas atrás se emitieron alertas se había señalado que había síntomas. Hoy ya tenemos que lamentar que hay casos confirmados y la posibilidad de que el contagio sigue inminente”, indicó Andrés Tapia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia (Confeniae).



Tapia pidió al Ministerio de Salud Pública que se aplicaran todos los protocolos de prevención de esta enfermedad en esta y las demás comunidades indígenas amazónicas



Jorge Acero, también de Amazon Frontlines, pidió a las autoridades locales que se tomen en cuenta a estas comunidades para las diferentes tareas de coordinación en los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).



Espinosa recordó que justo cuando se inició el primer brote de covid-19 en este territorio, hubo una fiesta en una de las comunidades (antes de la declaratoria de emergencia). Pero en esa celebración, afirmó, estuvieron presentes miembros de otras comunidades de las nacionalidades Cofán y Siona, por lo que pidió atención para ellos también.

En días pasados, un grupo de pobladores siekopai se movilizó hasta Lagartococha, un espacio ubicado en medio de la selva para protegerse de la propagación del covid-19. Pese a que ese grupo está lejos, Piaguaje mostró su preocupación porque a ninguno de ellos se les practicó una prueba para descartar la enfermedad, antes de alejarse de las comunidades.