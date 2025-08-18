La Fiscalía General del Estado solicitó convocar a una audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas, en el marco de la investigación del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Entre los nombres que presentó el Ministerio está el de Xavier Jordán.

Fiscalía solicitó audiencia en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio

Según detalló la entidad este 18 de agosto de 2025, a dos años de la muerte de Villavicencio, la convocatoria de audiencia fue dirigida a cuatro personas investigadas como presuntos autores intelectuales: Xavier Jordan, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano.

Su comparecencia guarda relación con el magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin político en un colegio del norte de Quito.

El comunicado expresa que se trata de una “investigación minuciosa” con elementos de convicción que, según la entidad, permiten presumir la participación de los mencionados en calidad de autores intelectuales. El caso fue denominado como ‘Magnicidio F. V.‘.

Xavier Jordán respondió a comunicado de la Fiscalía

Ante ello, Xavier Jordán respondió con un mensaje en sus redes sociales. Afirmó que el pedido es parte de una “persecución en su contra“.

“Hace más de cinco años iniciaron su persecución en contra mío, en el llamado caso Hospitales, hasta el día de hoy no demuestran nada, un contrato, un pago en la famosa época de pandemia”, comentó en X.

“Después salieron con el caso Metástasis, la policía de Suiza les contestó a que yo no he tenido nunca la aplicación Threema. Ustedes la escondieron, pero nada es oculto, ya está en el proceso, con eso saben su acusación contra mí, no es válida”, añadió Jordán, refiriéndose a la app con la que supuestamente intercambió mensajes con el narcotraficante Leandro Norero.

“Ahora salen con una minuciosa investigación, sólidos elementos, el testimonio de un delincuente confesó, sentenciado a más de 30 años, a quererme a acusar de asesinato, dejando a los verdaderos culpables sin investigar”, cuestionó Xavier Jordán, quien advirtió que llevará el caso a Cortes Internacionales.

“Sinvergüenzas. Ecuador y todo en mundo sabe que no hay justicia, sino manipulación, no me callarán“, finalizó en su mensaje.

¿Quién es Xavier Jordán?

Xavier Jordán se autocalifica como inversionista, constructor y empresario musical en sus redes sociales. La Justicia de Ecuador lo relaciona con casos de corrupción en la compra de insumos durante la pandemia de covid-19 y también por supuesta delincuencia organizada en el caso Metástasis.

La Fiscalía lo procesó por los supuestos hechos de corrupción en hospitales en 2024, junto a Daniel Salcedo. También se lo vinculó con la investigación Metástasis, que analizaba la cercanía de varias personas con el narcotraficante Norero, entre ellos, jueces, políticos, empresarios y periodistas.

Diana Salazar, entonces fiscal general del Ecuador, dijo en la audiencia de vinculación del caso Metástasis que Jordán, supuestamente, era “quien lideraba la organización“.

Fiscalía ha referido en varias ocasiones que Norero y Jordán eran cercanos y que, supuestamente, mantenían conversaciones recurrentes. Según los informes, conversaban vía celular mientras el narcotraficante estaba preso en la cárcel de Latacunga. Jordan ha negado el intercambio de estos mensajes.

Jordan se radica en Estados Unidos

Debido a estos indicios, Ecuador solicitó a la Policía Internacional (Interpol) la alerta roja para detener a Jordán. La notificación se activó el 18 de enero de 2024. Por su parte, el ciudadano ha criticado a quienes lo acusan de estar prófugo e incluso emprendió acciones legales contra periodistas.

Ecuador hizo la solicitud calificándolo de “peligroso“. Su abogado confirmó, en su momento, que Jordan tramitaba el asilo político en Estados Unidos y que se radica en el estado de Florida.

Según registros migratorios, Jordán viajó desde Guayaquil a Miami el 2 de febrero de 2020. Desde ese día no volvió a Ecuador para enfrentar sus procesos judiciales. Adujo “razones familiares”.

En noviembre de 2024, Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia que pida la extradición de Jordan al Ecuador; Este proceso no se ha concretado.

