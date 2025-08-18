La Fiscalía General del Estado informó este lunes 18 de agosto de 2025 que solicitó al juez a cargo de la investigación previa por el asesinato de Fernando Villavicencio la convocatoria a audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas señaladas como presuntos autores intelectuales.

Los llamados a comparecer son Ronny Xavier A. S., Xavier Edmundo J. M., Daniel Josué S. B. y José Ricardo S. S., en el marco del proceso judicial abierto por el crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Investigación y sustento de la solicitud sobre el asesinato de Fernando Villavicencio

De acuerdo con el comunicado, la petición se respalda en una investigación minuciosa llevada a cabo por la Fiscalía y en elementos de convicción que, según la entidad, permiten presumir la participación de los mencionados en calidad de autores intelectuales. El caso fue denominado como “Magnicidio F. V.”.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc solicita al Juez de la causa se convoque a Ronny Xavier A. S., Xavier Edmundo J. M., Daniel Josué S. B. y José Ricardo S. S. a la audiencia de formulación de cargos como presuntos autores intelectuales del #Asesinato en el caso #MagnicidioFV. ⬇️ pic.twitter.com/6h89TFmwBH — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 18, 2025

La Fiscalía aseguró que su actuación se fundamenta en la existencia de pruebas suficientes que permiten continuar con el proceso judicial en busca de establecer responsabilidades sobre el asesinato del excandidato presidencial.

Compromiso de la Fiscalía General del Estado

La institución señaló que la delincuencia no tiene cabida en un Estado democrático y subrayó que ninguna persona podrá evadir la acción de la justicia. En ese sentido, afirmó que continuará actuando con contundencia en este y en todos los procesos derivados del caso.

El comunicado concluye con la ratificación del compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia en el asesinato de Villavicencio.

Exministro, exasambleístas y un empresario entre los señalados para nueva audiencia de formulación de cargos

El requerimiento se presenta mientras en Miami se suspendió una audiencia migratoria contra José S., debido a que la Fiscalía estadounidense esperaba información desde Ecuador.

El caso corresponde a la investigación de la presunta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Los cuatro señalados ya habían sido notificados en mayo de que existían elementos de convicción que los vincularían como autores o cómplices.