Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, continuará en prisión preventiva

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ratificó la prisión preventiva en contra de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, investigado por supuesto lavado de activos en el caso Blindado, este jueves 24 de septiembre de 2026.

Jueza ratifica la prisión preventiva contra Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la prisión preventiva contra Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas y seis procesados más del caso Blindado, que investiga el supuesto delito de lavado de activos.

Además, la jueza dispuso la localización y captura mediante Interpol del juez Carlos Vinicio A., que se estaba defendiendo en liberdad, hasta que la Fiscalía pidió la revisión de medidas.

Caso Blindado investiga lavado de activos por cerca de 9 millones de dólares

Fiscalía investiga un esquema de lavado de activos que habría movilizado alrededor de 9 millones de dólares mediante la manipulación del sistema judicial.

Según la investigación, el dinero en efectivo era trasladado en vehículos blindados.

La investigación previa, a cargo de la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha, comenzó en noviembre de 2025 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Blindado?

Según la Fiscalía, los elementos recabados durante la investigación evidenciarían la existencia de una estructura criminal presuntamente organizada para obtener de manera sistemática y aprovechar indebidamente fondos estatales.

El monto identificado habría terminado, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en el círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, en empresas vinculadas, cuentas en el exterior y mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

La causa se investiga por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Quiénes están procesados?

Los primeros procesados fueron:

Vicko Alfredo V. T. , alcalde de Esmeraldas.

, alcalde de Esmeraldas. Luis Jheovanny R. T.

Juan Alberto L. C.

Carol Zuleyka L. H.

Diego Geovanny M. T.

Jonathan Geovanny M. B.

Kléber Andrés S. T.

Jorge Bolívar P. G.

Los ocho fueron procesados inicialmente por el presunto delito de lavado de activos. En junio de 2026, luego de la formulación de cargos, un juez dispuso prisión preventiva para los ocho procesados.

La investigación se amplió a jueces y empresas

La causa posteriormente incorporó a otras personas y compañías. El 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra cinco jueces provinciales de Esmeraldas, un juez multicompetente de Atacames, un particular y tres empresas vinculados al caso.

Según la Fiscalía, con estas vinculaciones sumaron 15 personas naturales procesadas y se incorporaron tres personas jurídicas a la causa.

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