Niegan licencia a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas

La solicitud de licencia sin sueldo de 60 días presentada por Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue negada este jueves 16 de julio de 2026 por el Concejo Municipal del cantón. Esta decisión se produjo en el contexto de su situación legal, ya que Villacís se encuentra en prisión preventiva por un supuesto delito de lavado de activos.

El Concejo Municipal de Esmeraldas negó la solicitud de licencia al alcade Vicko Villacís

El alcalde fue detenido la madrugada del 3 de junio de 2026 durante un operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.

La captura tuvo lugar en un hotel ubicado en el sector de Las Palmas, en la ciudad de Esmeraldas. Posteriormente, el 4 de junio, una jueza competente dictó prisión preventiva contra él tras la formulación de cargos.

Votación del Concejo Municipal

En la sesión del Concejo Municipal donde se discutió la solicitud de licencia, cinco concejales votaron en contra: Liliana Orejuela, María Luisa Cuero, Laura Yagual, Viviana Gámez y Galo Cabezas. Por otro lado, Yoli Márquez y José Maffares votaron a favor, mientras que Ramón Echeverría se abstuvo y Manuel Rodríguez no asistió a la sesión.

Caso Blindaje y montos involucrados

Vicko Villacís permanece recluido en la cárcel de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi. Las investigaciones fiscales apuntan a una presunta estructura financiera que habría movilizado entre 15 millones y 17 millones de dólares. La Fiscalía General del Estado continúa realizando diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del denominado caso Blindaje.

Traslado a Quito para rendir versión

A mediados de julio de 2026, el alcalde fue trasladado bajo resguardo a la ciudad de Quito para rendir su versión dentro de la investigación en curso. Este proceso judicial sigue su curso mientras se espera que se tomen decisiones adicionales respecto a su situación legal.

La negativa de licencia al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué el Concejo Municipal de Esmeraldas negó la licencia sin sueldo solicitada por Vicko Villacís?

El Concejo Municipal de Esmeraldas negó la solicitud de licencia sin sueldo de 60 días presentada por el alcalde Vicko Villacís mediante votación en sesión oficial.

La decisión se adoptó el 16 de julio de 2026, mientras Villacís permanece en prisión preventiva dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La solicitud fue analizada por los concejales en medio de la situación judicial que enfrenta el alcalde del cantón.

❓¿Cómo votaron los concejales de Esmeraldas sobre la licencia solicitada por Vicko Villacís?

Cinco concejales votaron en contra, dos a favor, uno se abstuvo y uno no asistió a la sesión.

Votaron en contra Liliana Orejuela, María Luisa Cuero, Laura Yagual, Viviana Gámez y Galo Cabezas. A favor estuvieron Yoli Márquez y José Maffares. Ramón Echeverría se abstuvo y Manuel Rodríguez no participó en la sesión donde se resolvió el pedido del alcalde.

❓¿Por qué fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís?

Vicko Villacís fue detenido en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La detención ocurrió la madrugada del 3 de junio de 2026 durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en un hotel del sector Las Palmas, en Esmeraldas. Un día después, una jueza dictó prisión preventiva tras la formulación de cargos en su contra.

❓¿Qué es el caso Blindaje y cuánto dinero investiga la Fiscalía?

El caso Blindaje investiga una presunta estructura financiera que habría movilizado entre 15 millones y 17 millones de dólares.

La Fiscalía General del Estado desarrolla diligencias para determinar posibles responsabilidades dentro de esta investigación. El proceso busca esclarecer el origen y la movilización de los recursos económicos que forman parte del expediente judicial relacionado con el alcalde de Esmeraldas y otras personas investigadas.

❓¿Dónde se encuentra actualmente Vicko Villacís y qué diligencias ha cumplido?

Vicko Villacís permanece recluido en la cárcel de Latacunga y fue trasladado a Quito para rendir versión dentro de la investigación.

El alcalde se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario ubicado en la provincia de Cotopaxi. A mediados de julio de 2026 fue movilizado bajo resguardo a la capital para comparecer ante las autoridades y entregar su versión como parte de las actuaciones procesales que continúan desarrollándose en el caso Blindaje.

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