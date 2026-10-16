Tres líderes Awá desaparecen en el norte del país y exigen su búsqueda

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La incertidumbre se apoderó de las comunidades indígenas fronterizas luego de que se confirmara que tres líderes Awá permanecen desaparecidos en el norte de Ecuador. La Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), con el respaldo de la organización binacional Gran Familia Awá Transfronteriza (GFAT), emitió una alerta pública denunciando el recrudecimiento de la violencia y la indefensión que atraviesa su población debido a la incursión de grupos armados irregulares y mafias dedicadas a la minería ilegal en sus territorios ancestrales.

Los tres líderes Awá que permanecen con paradero desconocido

La dirigencia indígena identificó de forma puntual a las tres personas que forman parte de sus estructuras comunitarias y de quienes no se tiene rastro:

Roberto Pascal: Presidente del Centro Awá Río Tigre, desaparecido desde la tarde del 4 de septiembre de 2026 en su sector comunal.

Presidente del Centro Awá Río Tigre, desaparecido desde la tarde del de 2026 en su sector comunal. Óscar Samuel Nastacuaz: Miembro del Centro Awá Río Tigre, de quien tampoco se conoce su ubicación desde la misma jornada en horas de la tarde.

Miembro del Centro Awá Río Tigre, de quien tampoco se conoce su ubicación desde la misma jornada en horas de la tarde. Nubia Nastacuaz Cuasaluzan: Joven perteneciente al Centro Awá Gualpí Alto, reportada como desaparecida en hechos que mantienen en zozobra a sus familiares y bases territoriales.

Las organizaciones exigieron a las instancias estatales el inicio inmediato de brigadas de búsqueda con participación directa de las autoridades y familias indígenas para dar con su paradero.

Afectaciones a las escuelas y suspensión de clases

El deterioro de la seguridad pública derivado de la presencia de estructuras criminales impactó directamente en el acceso formativo de las infancias y adolescencias de la zona.

Frente a la vulnerabilidad en las vías y caminos comunales, la organización informó la suspensión total y definitiva de las jornadas pedagógicas en la escuela ubicada en el Centro Awá Río Tigre, en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, en la provincia de Carchi.

Asimismo, en la Unidad Educativa San Francisco de Palmira, situada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, las autoridades resolvieron cancelar las actividades presenciales y aplicar el régimen virtual para proteger la vida de los alumnos y docentes.

Minería ilegal y señalamientos contra la población ancestral

Los comunicados de la FCAE y la GFAT subrayaron que la expansión descontrolada de la minería ilegal en el territorio y sus sectores aledaños se convirtió en el principal detonante de amenazas, confrontaciones y riesgos para la supervivencia cultural de la etnia.

A este escenario se suma el rechazo público ante actos de señalamiento, hostigamiento, estigmatización y criminalización en contra de sus defensores y dirigentes. Para la dirigencia, estos ataques buscan debilitar el tejido social de los centros comunitarios e incrementan el riesgo para quienes asumen vocerías territoriales frente a economías ilegales.

Demandas urgentes a las autoridades de Ecuador y Colombia

En el plano legal e institucional, los representantes del pueblo ancestral demandaron la intervención formal de la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y de las fiscalías generales de Ecuador y Colombia. El llamado exige judicializar de forma prioritaria los delitos de desaparición forzada, agresiones físicas, violencia sexual, reclutamiento y desplazamientos forzosos.

Adicionalmente, las comunidades instaron a que se garanticen condiciones reales de no repetición, se brinde protección civil efectiva y se mantenga el respeto a la autonomía comunitaria, sus mecanismos de justicia indígena y su derecho a ejercer el gobierno propio en su territorio.

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