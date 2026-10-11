Tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos con 300 kilos de marihuana en Carchi

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La Policía detuvo a tres ciudadanos colombianos y decomisó 300 kilos de marihuana durante un operativo realizado el viernes 9 de octubre de 2026 en el sector de Piartal, cantón Montúfar, en Carchi. La institución informó sobre el procedimiento el sábado 10 de octubre.

Los agentes identificaron a los tres hombres cuando se movilizaban en dos motocicletas y, según el reporte policial, custodiaban un vehículo que transportaba la droga. En su interior encontraron 300 envolturas plásticas, equivalentes a unas 606 014 dosis.

El valor de la droga incautada en Carchi

La Policía estimó que la marihuana tendría un valor aproximado de 234 000 dólares en el mercado ecuatoriano. En el mercado estadounidense, la valoración superaría los 2,7 millones de dólares; mientras que en el europeo pasaría de 1,9 millones de euros.

El comunicado no detalló las identidades de los detenidos ni informó qué medidas judiciales se dictaron en su contra.

#ATENCIÓN || INTERCEPTAMOS UN VEHÍCULO CON MÁS DE 600 MIL DOSIS DE MARIHUANA, VALORADOS EN USD 2,7 MILLONES, Y APREHENDIMOS A 3 EXTRANJEROS IMPLICADOS En el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador ejecutó un operativo en Montúfar, provincia de #Carchi, donde se interceptó un vehículo en cuyo interior se transportaban 303.007 gramos de marihuana, equivalentes a 606.014 dosis. Durante la intervención fueron aprehendidos tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, presuntamente implicados. La sustancia incautada alcanzaría un valor aproximado de USD 2.742.713,35 en el mercado estadounidense y EUR 1.945.304,94 en el europeo. En Ecuador, su valor se estima en USD 234.830,43. Además, se encontró un vehículo reportado como robado, dos motocicletas y dos terminales móviles. Más detalles 👇📽️ #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 11, 2026

Ecuador y las incautaciones de droga

Según la información difundida, Ecuador es el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, las incautaciones rondan las 200 toneladas anuales y en 2024 alcanzaron un récord cercano a las 300 toneladas.

El país comparte frontera con Colombia y Perú, señalados en el reporte como los dos mayores productores mundiales de cocaína. Además, cuenta con puertos en la costa, entre ellos el de Guayaquil. La Policía indicó que Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito para drogas que se dirigen principalmente a Europa y Norteamérica.

Te recomendamos