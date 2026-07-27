Tarabita donde murió mujer era usada para transportar productos

Una mujer murió tras caer de una tarabita en Baños de Agua Santa el domingo 26 de julio. Este trágico accidente ocurrió en el sector Chinchín. El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Baños de Agua Santa se pronunció al respecto.

Pronunciamiento del GAD sobre la tarabita

El GAD emitió un comunicado donde aclaró que la estructura involucrada no formaba parte de la infraestructura turística del cantón. Además, enfatizó que no estaba sujeta al control, regulación o supervisión del GAD Municipal. Según el comunicado, esta tarabita se utilizaba con fines agrícolas y no para actividades turísticas.

“De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trata de una tarabita artesanal de carácter privado que, según los moradores del sector, era utilizada por sus propietarios para el transporte de productos”, dijo el GAD.

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Detalles sobre la estructura y su uso

La tarabita era artesanal y de carácter privado. Los moradores del sector informaron que sus propietarios la usaban para el transporte de productos agrícolas. Esto resalta la importancia de conocer el uso real de estas estructuras, especialmente en áreas donde se realizan actividades turísticas.

Respuesta a la emergencia

La emergencia fue reportada al ECU 911 alrededor de las 12:00 horas del domingo. En respuesta, se movilizaron los organismos de socorro, activando un operativo de rescate que incluyó personal del Ministerio de Salud Pública y uniformados de la Policía Nacional.

Atención médica y fallecimiento

Los equipos de primera respuesta lograron rescatar a la víctima, quien presentaba lesiones graves. A pesar de ser trasladada para recibir atención médica especializada, lamentablemente falleció durante el traslado debido a la severidad de sus heridas.

Investigaciones en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron la caída de la tarabita. Se están evaluando posibles fallas mecánicas, estructurales o operativas que pudieron haber contribuido al accidente.

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