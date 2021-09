Rodrigo Vélez: ‘Sin la tabla de drogas se penalizará al consumidor’

Redacción Seguridad (I)

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que frente al incremento del microtráfico en el país, en los próximos días el Gobierno enviará una propuesta a la Asamblea Nacional para que se elimine la tabla de drogas.

¿Qué hacer con la tabla?

Yo implementaría medidas sociosanitarias paralelas a la tabla de drogas. Hay que revisar esta herramienta para ver el papel que ha cumplido en cuando a la protección de derechos e incluso para saber cómo se ha manejado la comunicación al respecto. Es necesario saber, por ejemplo, cómo ha tratado la Policía Nacional sus protocolos de investigación para declarar a una persona como microtraficante.

¿No hay una investigación que diga exactamente si esta tabla sirvió o no?

Hay investigaciones. Una fue entregada a la Asamblea Nacional en noviembre del 2020. Lo hizo el grupo parlamentario sobre políticas de drogas. Y bueno, la tabla no se la aplicó cabalmente, sino parcialmente. Al final del día, por más que las personas portaban cantidades pequeñas había otros elementos sobre presunción de tráfico. Esto hacía que, en muchos casos, sin que existiesen pruebas contundentes fueran a la cárcel. Realmente, más allá de si quitan o no la tabla a mi me suena a que se está queriendo ganar tiempo.

¿Para qué?

Para ver qué hacemos frente a un fenómeno como este, que está escalando aceleradamente. Este fin de semana hubo 15 muertos en la ciudad de Guayaquil, muy posiblemente relacionado a la economía ilegal.

¿Sin esta tabla cómo se diferenciará al consumidor del traficante de drogas?

Esa es la preocupación de la sociedad civil. Sin esto ya sabemos lo que pasaba antes: tuvimos ciudadanos pagando penas de 16 años de cárcel por haber sido detenidos con uno o dos gramos de droga. Eso es lo que teníamos antes de la tabla. Eso ya no se permitía.

Entonces, ¿se puede penalizar al consumidor?

Sí. Se va a penalizar al consumidor. Ya se lo está haciendo en este momento y se lo va a hacer mucho más. Esa es la preocupación que existe. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen quienes plantean eliminar esta herramienta técnica jurídica? La sociedad civil del mundo ahora dice: regulemos el mercado. En Colombia ya se discute la legalización de la marihuana lúdica. Ya saben que esa sustancia es la que más consume la energía de la Policía y de los presupuestos estatales y la menos dañina. Mandamos a las cárceles por marihuana y salen expertos en otros tipos de crímenes.

¿Habla de decisiones erradas de las autoridades?

Estamos haciendo el tema mucho más complejo por no tener decisiones políticas, por pensar que me da votos el decir eliminemos esto. Si hay que hacerlo hagamos, pero vamos con otro tipo de medidas.

¿Qué medidas?

Revisemos la posibilidad de regular un mercado como el del cannabis. En la mayoría de los países, perseguir esta sustancia representa el 60% de los presupuestos de las instituciones de seguridad ciudadana.

¿Con base en qué se elaboró esta tabla de drogas?

Se indagaron tesis universitarias, publicaciones, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU.

Su trayectoria

Rodrigo Vélez es director ejecutivo de Parametría Consultores. Fue director del desaparecido Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep).