Un siniestro de tránsito en Colta, Chimborazo, deja muertos y heridos la tarde de este jueves 18 de septiembre de 2025. Los organismos de socorro atienden la emergencia, tras la alerta recibida por el ECU 911.

Más noticias:

Un trágico siniestro de tránsito en Colta, Chimborazo, dejó muertos y heridos este jueves

La tarde de este jueves 18 de septiembre, a las 13:40, el ECU 911 recibió una llamada que reportó un siniestro de tránsito en el sector Juan de Velasco, cantón Colta, provincia de Chimborazo.

El incidente se produjo por el volcamiento de un bus de pasajeros, con varias personas afectadas.

De forma inmediata, desde la Sala de Operaciones del ECU 911, se coordinó la movilización de recursos interinstitucionales.

Le puede interesar: Siniestro de tránsito en Colta, Chimborazo, deja trágico saldo

Patrullas de la Policía Nacional, ambulancias del Ministerio de Salud Pública y unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de la localidad acudieron al sitio.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, un bus se volcó sobre la vía.

Los equipos de emergencia permanecen en el lugar, brindando atención a los afectados y verificando el número exacto de víctimas.

Muertos y heridos

Hasta el momento, se ha confirmado la atención a siete personas heridas y el fallecimiento de cuatro ciudadanos como consecuencia del siniestro.

Más noticias: Siniestro de tránsito en Daule deja 15 personas heridas

Segundo siniestro en menos de un mes en Juan de Velasco

Este es el segundo siniestro de tránsito en menos de un mes que deja muertos y heridos en el sector de Juan de Velasco, Colta, Chimborazo.

El 25 de agosto, otro bus se volcó y dejó nueve personas fallecidas.